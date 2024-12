Afrique : la Russie va ouvrir une ambassade dans ce pays en 2025

Sergueï Lavrov - Affaires étrangères (Photo /TASS/Getty)

Le Togo renforce ses liens diplomatiques avec la Russie. C’est ce qu’a annoncé le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, lors du bilan de la politique extérieure du pays en 2024. Le ministre togolais a eu un entretien avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov au cours duquel les deux hommes ont fait « un tour d’horizon des axes de coopération entre la Russie et le Togo qui feront l’objet d’un suivi plus pointu avec l’ouverture en 2025 d’une ambassade de Russie à Lomé« . Selon Robert Dussey l’ouverture d’une ambassade russe à Lomé est perçue comme un pas significatif vers une meilleure coordination des projets communs entre les deux nations.

Cette annonce fait suite à la participation du Togo à la conférence ministérielle du forum Russie-Afrique, qui s’est tenue à Sotchi en novembre dernier. Cet événement a permis aux dirigeants africains et russes de discuter des moyens de renforcer leur partenariat dans divers domaines, tels que l’économie, la sécurité et la culture. Lors de cet événement, Dussey a eu un entretien avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, au cours duquel ils ont évoqué les perspectives de coopération entre leurs deux pays. L’ouverture d’une ambassade russe au Togo témoigne de l’intérêt croissant de Moscou pour l’Afrique. Elle devrait permettre d’intensifier les échanges entre les deux pays dans des domaines clés tels que l’énergie, l’éducation, la sécurité, le commerce, la culture et la politique.

Pour le Togo, cette nouvelle étape s’inscrit dans une stratégie de diversification des partenariats. Le gouvernement vise à bâtir des relations solides avec des pays capables de proposer une coopération avantageuse. En témoignent les récents pourparlers menés avec plusieurs autres nations, notamment le Qatar, la Chine, l’Afrique du Sud et le Nigeria. Cette approche diversifiée reflète la volonté du Togo de maximiser les opportunités économiques, politiques et culturelles. En élargissant le champ de ses collaborations, Lomé entend jouer un rôle plus actif sur la scène internationale, tout en stimulant son développement national.