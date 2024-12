Afrique : un milliardaire lève 250 millions $ pour sa banque

Patrice Motsepe. © Rodger Bosch, AFP

Le secteur des banques digitales en Afrique connaît une ascension fulgurante, portée par une demande croissante d’inclusion financière et l’essor des technologies mobiles. Au cœur de cette dynamique, Tyme Group, une fintech soutenue par le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, président de la Confédération Africaine de Football (CAF), vient de franchir un cap majeur avec une levée de fonds de 250 millions de dollars lors d’un tour de financement de série D.

Cette opération stratégique permet à Tyme Group d’atteindre une valorisation impressionnante de 1,5 milliard de dollars, lui conférant ainsi le prestigieux statut de licorne fintech africaine. L’initiative a été soutenue par des investisseurs majeurs, avec en tête la néobanque brésilienne Nubank, qui a injecté 150 millions de dollars. Nubank, avec ses 110 millions de clients en Amérique latine, apporte non seulement des capitaux, mais également une expertise précieuse dans des domaines clés comme le marketing produit, la gestion des risques et l’analyse des données.

À ces fonds s’ajoutent les contributions de M&G Catalyst, un fonds britannique, et des investisseurs historiques de Tyme, qui ont chacun investi 50 millions de dollars.Tyme Group a su se distinguer grâce à une approche innovante et accessible des services bancaires. En Afrique du Sud, sa filiale phare TymeBank, lancée en 2019, a rapidement conquis le marché. Avec une offre bancaire simplifiée et des frais réduits, TymeBank revendique aujourd’hui 10 millions de clients, témoignant d’un engouement croissant pour les services financiers digitaux dans le pays.

Sur le marché asiatique, GoTyme Bank, filiale lancée aux Philippines en 2022 en partenariat avec le conglomérat local Gokongwei, affiche également des résultats remarquables. En moins de deux ans, elle a réussi à séduire plus de 5 millions d’utilisateurs, prouvant l’efficacité du modèle déployé par Tyme Group sur des marchés émergents.

Ce tour de financement ouvre de nouvelles perspectives pour Tyme Group. En tirant parti de l’expérience et de la technologie de Nubank, l’entreprise ambitionne de renforcer ses capacités opérationnelles, notamment dans ses nouveaux marchés africains et internationaux. Cette levée de fonds s’inscrit dans un contexte où l’inclusion financière reste un enjeu majeur sur le continent, avec un potentiel immense pour les banques digitales.

Patrice Motsepe, en soutenant Tyme Group, joue un rôle clé dans l’accélération de l’accès aux services financiers pour des millions d’Africains. Grâce à l’innovation technologique et à des partenariats stratégiques, Tyme Group s’impose comme un acteur incontournable de la fintech mondiale, tout en démontrant le potentiel exceptionnel des entreprises africaines sur la scène internationale.

La réussite de cette levée de fonds confirme la confiance des investisseurs dans les banques digitales africaines et dans la vision portée par Tyme Group. Le modèle de l’entreprise, basé sur l’accessibilité, l’innovation et des coûts réduits, pourrait bien servir de référence pour d’autres acteurs du secteur, marquant ainsi une étape décisive pour l’avenir de la finance digitale en Afrique et au-delà.