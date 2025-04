Fortunes: voici la femme la plus riche du monde

Alice Walton. Photo : Getty Images

Alice Louise Walton, fille de Sam Walton, fondateur de la chaîne de supermarchés Walmart, s’est hissée au sommet du classement des grandes fortunes mondiales. Née en 1949, cette milliardaire américaine a vu l’entreprise familiale se transformer en un géant mondial de la distribution qui emploie aujourd’hui plus de deux millions de personnes à travers le monde. Contrairement à ses frères, Alice n’a jamais occupé de position exécutive majeure au sein du groupe, préférant consacrer son temps et ses ressources à ses passions personnelles, notamment l’art et la philanthropie.

Une fortune colossale portée par l’essor de Walmart

En septembre 2024, Alice Walton a reconquis le titre de femme la plus riche du monde, détrônant la Française Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L’Oréal. Selon Forbes, sa fortune est estimée à 107,5 milliards de dollars, une augmentation substantielle par rapport aux 95,8 milliards enregistrés l’année précédente. Ce bond spectaculaire s’explique notamment par la performance exceptionnelle de l’action Walmart, qui a grimpé de 47% depuis janvier 2024. Au début de l’année 2025, son patrimoine atteint désormais 121 milliards de dollars.

Publicité

Bien qu’elle ne participe pas activement à la gestion de l’entreprise, Alice Walton détient une part considérable du capital de Walmart. En 2016, sa participation était évaluée à plus de 11 milliards de dollars en actions. Le groupe, devenu leader de la distribution américaine dans les années 1990, puis mondiale par la suite, génère aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel dépassant les 600 milliards de dollars et maintient des opérations dans plus d’une dizaine de pays.

Une passionnée d’art devenue philanthrope influente

Plutôt que de suivre les traces de son père dans le commerce de détail, Alice Walton a choisi de consacrer sa vie et sa fortune à l’art et aux œuvres caritatives. En 2017, elle a créé la « Alice L. Walton Foundation« , une organisation dédiée à la promotion de l’accès à l’art, à l’éducation, à la santé et aux opportunités économiques.

Reconnue pour son influence culturelle, Alice Walton a été désignée parmi les personnalités les plus influentes du monde par le Time Magazine en 2012. Son engagement philanthropique s’accompagne d’une passion pour les chevaux : elle possédait un ranch de 3 200 acres à Millsap, au Texas, où elle élevait des chevaux de cutting, spécialisés dans le tri de bétail.

Sa discrétion dans la gestion de l’empire commercial familial lui a permis de se concentrer sur ses passions personnelles, faisant d’elle non seulement l’une des femmes les plus fortunées de la planète, mais également une figure majeure du mécénat artistique et de la philanthropie aux États-Unis.