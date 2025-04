Fortunes: face à Elon Musk, ce milliardaire garde le sourire

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

En ce début d’année 2025, les marchés financiers traversent une période tumultueuse. Les annonces de nouveaux tarifs douaniers par le président Donald Trump ont déclenché une vague de panique à Wall Street, entraînant des pertes massives pour les grandes fortunes mondiales. Le 3 avril, les 500 personnes les plus riches ont vu leur patrimoine cumulé fondre de 208 milliards de dollars en une seule journée. Mark Zuckerberg a perdu 17,9 milliards, Jeff Bezos 15,9 milliards et Elon Musk 11 milliards. Sur les trois premiers mois de l’année, le bilan est encore plus lourd : 110 milliards évaporés pour Musk, 37,6 milliards pour Bezos et 18,6 milliards pour Zuckerberg. Pourtant, au milieu de cette tempête financière, un homme semble naviguer avec sérénité.

Le milliardaire qui nage à contre-courant

Warren Buffett brise tous les pronostics financiers. Tandis que les magnats de la technologie voient leurs avoirs s’éroder rapidement, le légendaire investisseur d’Omaha a augmenté sa richesse de 23,4 milliards de dollars depuis janvier. Son patrimoine personnel s’élève maintenant à 165 milliards de dollars d’après le Bloomberg Billionaires Index, ce qui lui assure la quatrième place parmi les individus les plus fortunés du globe. Cette ascension remarquable intervient alors même que l’indice S&P 500 affiche un recul de 6,25% durant cette même période.

La valeur marchande de son empire commercial, Berkshire Hathaway, témoigne de ce succès inattendu. Elle atteint désormais 1120 milliards de dollars, dépassant de 44% celle de Tesla (782 milliards), qui la surpassait nettement fin 2024. Du premier au quatrième mois de 2025, les bénéfices de Berkshire Hathaway ont grimpé de 146 à 168 milliards de dollars, propulsant parallèlement le cours de l’action de classe B vers une hausse de 15%.

Les choix stratégiques d’un investisseur avisé

La réussite de Buffett résulte d’une vision claire et anticipative. Pressentant les bouleversements économiques à venir dès la fin 2024, il a drastiquement diminué sa présence dans les secteurs à risque. Au cours du premier semestre 2024, son holding a liquidé 715 millions d’actions Apple, préservant uniquement 300 millions de titres – une manœuvre qui s’est révélée particulièrement astucieuse face au repli généralisé des valeurs numériques.

Simultanément, à l’automne, il s’est séparé d’actions Bank of America pour plus de 6 milliards de dollars, abaissant sa participation en-deçà de 10%. Ce désengagement graduel du domaine bancaire, initié il y a cinq ans, illustre sa compréhension fine des dangers associés aux politiques monétaires incertaines, à l’escalade des taux et à l’émergence des technologies financières disruptives.

La stratégie d’investissement de Buffett repose sur sa connaissance approfondie des secteurs où il place ses capitaux. Ces derniers mois, il a orienté ses investissements vers des valeurs industrielles plus traditionnelles, notamment dans l’énergie et l’exploitation des matières premières. Cette orientation s’est avérée judicieuse, ces activités ayant montré une meilleure résilience face aux secousses provoquées par les nouvelles mesures protectionnistes américaines.

Ses ventes opportunes, sa gestion conservatrice et ses importantes disponibilités financières lui confèrent actuellement une position enviable dans ce climat d’instabilité économique extrême.

Perspectives pour ce visionnaire

Les analystes financiers scrutent désormais chaque mouvement du patriarche de 94 ans, dont la stratégie pourrait encore renforcer sa position dans les mois à venir. Avec plus de 180 milliards de dollars de liquidités dans les coffres de Berkshire Hathaway, Buffett dispose d’une puissance de feu considérable pour saisir les opportunités créées par la chute des marchés. Plusieurs experts anticipent des acquisitions stratégiques dans les secteurs industriels traditionnels, où les valorisations attractives pourraient séduire l’investisseur chevronné.

Sa méthode d’investissement axée sur la valeur intrinsèque des entreprises plutôt que sur les tendances spéculatives pourrait continuer à porter ses fruits dans un environnement de marché tourmenté. Si les tensions commerciales persistent et que la volatilité demeure élevée, l’écart entre sa fortune et celle de ses concurrents technologiques pourrait encore s’accentuer d’ici la fin de l’année, potentiellement jusqu’à lui permettre de rivaliser avec le trio de tête mondial composé de Bernard Arnault, Jeff Bezos et Elon Musk.