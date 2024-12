Afrique : un pays vise une production record de … céréales

Photo Supplied/Pixabay

Les denrées céréalières constituent un enjeu stratégique majeur pour la sécurité alimentaire des populations africaines. Au Burkina Faso, l’agriculture se prépare à franchir un cap significatif avec une production qui promet d’être exceptionnelle, traduisant les efforts constants du pays pour renforcer son autosuffisance alimentaire.

Le ministère de l’Agriculture a récemment communiqué des perspectives encourageantes pour la campagne agricole 2024/2025. Les estimations prévoient une production céréalière de 6.077.227 tonnes, marquant une progression remarquable de 18,07% par rapport à la campagne précédente. Cette augmentation substantielle représente également une hausse de 21,4% comparativement à la moyenne des cinq dernières années.

Un bond quantitatif qui traduit l’efficacité des politiques agricoles et l’adaptation des pratiques culturales aux défis environnementaux. Les principales céréales cultivées – sorgho, maïs, millet et riz – contribueront à cette performance nationale. Le gouvernement a d’ores et déjà pris des dispositions pour garantir la disponibilité des stocks sur le territoire, allant jusqu’à envisager des restrictions sur les exportations.

Cette production permettra non seulement de couvrir intégralement les besoins nationaux, mais générera également un surplus significatif. À titre de comparaison, la campagne précédente avait déjà atteint un taux de couverture céréalière de 97%.