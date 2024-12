Elon Musk : une de ses sociétés explose, sa fortune également

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

443 milliards de dollars. Ce chiffre vertigineux représente désormais la fortune d’Elon Musk, qui pulvérise tous les records de richesse de l’histoire moderne. Le mastodonte de la tech vient d’ajouter 60 milliards de dollars supplémentaires à son patrimoine, une somme qui dépasse le budget annuel de nombreux pays développés. Cette augmentation spectaculaire, comparable à la création de plusieurs géants du CAC 40 en quelques mois, provient principalement d’une source inattendue : son entreprise spatiale SpaceX.

Une explosion de valeur venue de l’espace

À l’origine de ce nouveau bond en avant, une transaction majeure vient de transformer SpaceX en véritable joyau de la couronne de Musk. L’entreprise spatiale a vu sa valorisation atteindre les sommets vertigineux de 350 milliards de dollars, propulsée par une transaction où les actions se sont négociées à 185 dollars l’unité. La participation de 42% détenue par Musk représente désormais 147 milliards de dollars, témoignant de la confiance extraordinaire des investisseurs dans sa vision de la conquête spatiale. Cette valorisation stratosphérique révèle une progression fulgurante pour une entreprise qui, il y a quatre ans à peine, était évaluée à 36 milliards de dollars – soit une multiplication par dix de sa valeur.

Le nouveau géant qui bouleverse l’ordre établi

Cette valorisation exceptionnelle redessine le paysage des entreprises les plus puissantes de la planète. SpaceX dépasse désormais des empires industriels centenaires : LVMH et ses 335 milliards de valorisation, symbole du luxe mondial, se trouve relégué derrière cette jeune entreprise spatiale. Même constat pour des monuments de l’économie comme Coca-Cola (271 milliards), Samsung (249 milliards) ou Toyota (231 milliards), qui contemplent désormais SpaceX depuis des orbites inférieures. Cette ascension témoigne d’une transformation profonde de l’économie mondiale, où les entreprises spatiales rivalisent maintenant avec les piliers traditionnels de l’industrie.

Vers des horizons inexplorés

L’accumulation de ces succès place Elon Musk sur une trajectoire qui pourrait le conduire vers un territoire encore jamais atteint dans l’histoire de l’humanité : le premier trillion de dollars de fortune personnelle. Cette perspective, évoquée dans une étude d’Informa Connect Academy qui projette ce cap historique pour 2027, ne relève plus de la science-fiction. Les performances combinées de SpaceX et Tesla, qui dominent respectivement les secteurs spatial et automobile électrique, dessinent les contours d’un empire industriel sans précédent. Avec une fortune qui a déjà augmenté de 155 milliards depuis janvier, Musk semble bien parti pour repousser encore les frontières du possible. Cette croissance exponentielle redéfinit non seulement les standards de la richesse individuelle, mais aussi notre compréhension des limites du succès entrepreneurial à l’ère spatiale.