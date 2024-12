Afrique: un poids lourd mise gros sur son secteur maritime

Photo d'illustration : DR

Pour plusieurs nations, le développement du secteur portuaire offre une bouffée d’air frais à leur économie. Au Nigeria, les perspectives économiques liées au secteur maritime prennent une nouvelle dimension avec une annonce prometteuse. Selon l’Institution nigériane des ingénieurs maritimes et des architectes navals, ce secteur pourrait générer jusqu’à 44 milliards de dollars par an, un chiffre qui reflète l’importance stratégique de cette industrie pour le pays.

Cette projection a été révélée lors d’une conférence tenue à Port Harcourt, où le président de l’institution, Daniel Tamunodukobipi, a souligné l’importance d’une gestion rigoureuse pour maximiser les bénéfices. Selon lui, une gouvernance efficace du secteur maritime ne profitera pas seulement au Nigeria, mais également à la communauté maritime internationale. Cela passe par des réformes structurelles et la mise en place de mécanismes pour garantir une exploitation durable et équitable.

Un des leviers pour atteindre cet objectif est l’application rigoureuse de la loi sur le cabotage. Ce texte vise à limiter la domination des entreprises étrangères sur le commerce maritime local et à renforcer les capacités des acteurs nigérians. Jibril Abba, directeur exécutif du travail maritime et des services de cabotage, a insisté sur la nécessité de créer un environnement propice à l’émergence d’opérateurs locaux compétitifs. Cette démarche devrait également encourager les investissements dans des infrastructures adaptées et la formation de main-d’œuvre qualifiée.

Au-delà des retombées économiques directes, le développement du secteur maritime pourrait jouer un rôle clé dans la diversification de l’économie nigériane, traditionnellement dépendante du pétrole. L’exploitation optimale de ce potentiel nécessite cependant une vision claire et des actions coordonnées, impliquant à la fois les acteurs publics et privés.

Avec des réformes adéquates et une mise en œuvre cohérente des politiques, le secteur maritime pourrait non seulement booster le PIB nigérian, mais également renforcer la position du pays comme hub régional pour les échanges maritimes. Ce potentiel reste toutefois tributaire des défis liés à la transparence, à l’infrastructure et à l’encadrement des activités.