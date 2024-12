Afrique : une usine agroalimentaire bientôt construite

Photo d'illustration (pixabay)

Dans une démarche ambitieuse visant à renforcer son industrie agroalimentaire, le Niger a annoncé la construction d’une usine de production de pâtes alimentaires. Ce projet, porté par la société SOS Agro Business, sera implanté à Niamey 4 et s’inscrit dans une stratégie globale de création d’emplois et de réduction de la dépendance aux importations.

Selon la télévision nationale RTN, les autorités nigériennes espèrent répondre à une demande croissante pour les pâtes alimentaires, particulièrement en milieu urbain. Zeinabou Ibrahim, conseillère technique au ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de l’Environnement, a souligné que la rapidité de préparation de ce produit répond aux besoins d’une population de plus en plus citadine.

Cette initiative prend d’autant plus de sens que le Niger dépend actuellement des importations pour satisfaire sa demande en produits dérivés de matières premières comme le maïs. Or, cette céréale, seconde en termes de production après le mil, joue un rôle crucial dans l’alimentation humaine et animale, contribuant directement à la sécurité alimentaire du pays.

L’usine prévue à Niamey marque une étape stratégique pour le Niger, qui cherche à transformer ses ressources agricoles localement et à promouvoir l’autosuffisance alimentaire. En favorisant l’utilisation du maïs local pour produire des pâtes, ce projet pourrait non seulement réduire les coûts des importations, mais aussi renforcer le rôle de l’agriculture dans le développement économique.

Avec cette usine, le Niger ambitionne de devenir un acteur clé de la production agroalimentaire en Afrique de l’Ouest, tout en offrant des opportunités économiques à ses citoyens et en stimulant son secteur agricole. Un pari audacieux pour un pays en pleine évolution.