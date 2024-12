Armement au Maghreb : 24 nouveaux hélicoptères de combat annoncés

Armée marocaine (DR)

Le poids des armes au Maghreb prend une nouvelle dimension avec l’intensification des rivalités militaires entre États. Cette dynamique régionale pousse chaque nation à renforcer son arsenal défensif, multipliant les investissements dans les équipements de pointe. La balance du pouvoir aérien bascule désormais avec l’introduction d’une nouvelle force de frappe.

Des escadrons qui changent la donne

L’armée de l’air marocaine amorce une mutation profonde avec l’arrivée d’une nouvelle force d’attaque. Le constructeur Boeing, retenu dans le cadre d’une vente militaire américaine évaluée à 440 millions de dollars, fournira une escadrille d’Apache destinée à révolutionner les capacités aériennes du pays. Ces machines de combat, déployées par phases jusqu’en 2026, établiront leur base principale au cœur du territoire national, permettant une couverture optimale des zones sensibles.

Publicité

Une technologie de rupture

Ces appareils représentent l’avant-garde technologique dans leur catégorie. Leur électronique embarquée regroupe les innovations les plus récentes en matière de détection et de guidage. L’arsenal intégré allie précision chirurgicale et puissance dévastatrice, avec des systèmes de visée laser couplés à une artillerie automatique ultrarapide. Cette combinaison d’équipements place ces hélicoptères parmi les plateformes de combat les plus létales actuellement en service.

Une refonte des capacités militaires

Cette acquisition marque un tournant dans l’histoire des forces armées marocaines. L’intégration de ces vecteurs aériens modifie radicalement les options tactiques disponibles, offrant des possibilités d’intervention auparavant hors de portée. La répartition géographique planifiée de ces moyens aériens garantit une capacité de réaction immédiate sur l’ensemble du territoire. Cette évolution des moyens militaires témoigne d’une volonté de disposer d’outils adaptés aux conflits actuels.