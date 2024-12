Armement : ce drone russe inquiète les occidentaux

Andreï Belooussov

La guerre en Ukraine a déclenché une course aux armements sans précédent depuis la fin de la Guerre froide. Les nations occidentales ont massivement fourni des équipements militaires à l’Ukraine, tandis que la Russie a accéléré le développement de nouvelles armes stratégiques tout en renforçant ses alliances militaires avec la Chine, la Corée du Nord et potentiellement l’Iran. Cette dynamique a particulièrement stimulé la recherche dans le domaine des drones et des armes autonomes, avec des avancées technologiques majeures qui redéfinissent les stratégies de défense traditionnelles.

Une alliance navale qui cache une menace nucléaire

Les exercices navals « Joint Sword » menés en mai 2024 dans le golfe d’Oman ont mis en lumière une collaboration militaire croissante entre la Russie, la Corée du Nord, la Chine et possiblement l’Iran. Mais derrière ces manœuvres se dissimule une réalité plus préoccupante : le développement par Moscou et Pyongyang de drones sous-marins dotés de capacités nucléaires. Ces engins autonomes représentent une nouvelle catégorie d’armement capable de provoquer des catastrophes environnementales et humaines d’une ampleur inédite.

Des « tsunamis atomiques » comme arme de destruction massive

Le drone sous-marin russe Status-6 Poseïdon, en développement depuis 2015, illustre cette évolution inquiétante. Cette torpille automatisée embarque une charge nucléaire conçue pour anéantir les zones côtières, leurs populations et leurs infrastructures. La Corée du Nord a emboîté le pas avec son propre drone baptisé Haeil, dont le nom signifie « raz-de-marée » en coréen. Ces armes peuvent être déployées depuis des sous-marins ou des navires de surface, compliquant considérablement leur détection et leur neutralisation. Au-delà des dégâts directs, ces engins menacent les câbles internet sous-marins et pourraient paralyser le commerce maritime mondial.

Les États-Unis pris de court face à l’innovation militaire

La réponse occidentale à cette menace émergente tarde à se matérialiser. La marine américaine concentre ses efforts sur des drones sous-marins défensifs comme le MK 18 Mod 2 Kingfish et le Knifefish, destinés à la lutte anti-sous-marine et au déminage. Cette approche laisse les côtes américaines vulnérables face aux capacités offensives du Status-6 Poseïdon et du Haeil. Des métropoles comme New York, Los Angeles ou Tokyo pourraient devenir des cibles privilégiées, avec des conséquences psychologiques et économiques dévastatrices pour les nations visées. L’effet de surprise constitue l’atout majeur de ces nouvelles armes, forçant les états-majors occidentaux à repenser leurs stratégies de défense maritime.