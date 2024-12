Armement hypersonique: la France entre en jeu

Photo Florent Vergnes - AFP

En 2018, Vladimir Poutine annonçait avec fierté l’entrée en service du missile Kinjal, capable d’atteindre Mach 10. Cette démonstration de force, suivie par le déploiement d’autres armes hypersoniques comme l’Avangard, avait alors bouleversé l’équilibre stratégique mondial. La Russie prouvait sa capacité à frapper n’importe quelle cible en déjouant les systèmes de défense antimissile les plus sophistiqués. Cette avancée technologique majeure avait contraint les autres puissances nucléaires à accélérer leurs propres programmes d’armement hypersonique.

L’ASN4G: la réponse française aux défis stratégiques

Le général Stéphane Virem, commandant des forces aériennes stratégiques, dévoile les ambitions françaises avec l’ASN4G, futur missile nucléaire air-sol. Ce projectile révolutionnaire, fruit d’une collaboration entre l’Onera et MBDA depuis les années 1990, promet des performances exceptionnelles. Propulsé par un statoréacteur, il atteindra des vitesses comprises entre Mach 6 et Mach 7, soit environ 8 500 km/h. Cette vélocité, combinée à une manœuvrabilité remarquable et des technologies furtives avancées, rendra son interception quasi impossible. Compatible avec le Rafale et adapté aux contraintes du porte-avions, l’ASN4G incarnera dès 2035 la nouvelle composante aéroportée de la dissuasion nucléaire française.

Une innovation au service de la paix

Le développement de l’ASN4G témoigne de la détermination française à maintenir une force de dissuasion crédible. La communication régulière des autorités militaires sur leurs capacités opérationnelles, comme la destruction récente d’un patrouilleur par un sous-marin nucléaire d’attaque, illustre cette volonté. Les essais du missile M-51.3 et les évolutions de l’ASMPA démontrent également la modernisation continue de l’arsenal français. Paradoxalement, ces avancées technologiques ne prennent leur sens que si elles restent inutilisées, conformément au principe fondamental de la dissuasion nucléaire. L’ASN4G, avec sa portée considérablement accrue et ses capacités inédites, renforce ainsi la position stratégique de la France tout en contribuant à la stabilité internationale par son effet dissuasif.