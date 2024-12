Armement: les difficultés des USA exposées par un conseiller

Jake Sullivan (AFP)

La rivalité géopolitique entre les États-Unis, la Russie et la Chine atteint des sommets de tensions avec le conflit en Ukraine et les menaces autour de Taiwan. D’un côté, la Russie poursuit son offensive en territoire ukrainien depuis février 2022, mobilisant d’importantes ressources militaires occidentales. De l’autre, les ambitions territoriales chinoises sur Taiwan, territoire considéré comme une province rebelle par Pékin, font craindre une possible confrontation avec les États-Unis, engagés à défendre l’île.

Une industrie militaire sous pression

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a levé le voile sur les vulnérabilités de l’appareil militaire américain. Son message d’alerte souligne qu’un conflit potentiel avec la Chine épuiserait rapidement les stocks d’armement américains. Cette mise en garde intervient alors que les États-Unis doivent déjà gérer un soutien militaire conséquent à l’Ukraine, comme en témoigne la récente aide de 725 millions de dollars, incluant missiles et mines antipersonnel.

Publicité

Le défi de la production d’armement

La capacité industrielle américaine fait face à un double défi : maintenir l’approvisionnement en armes pour l’Ukraine tout en constituant des réserves suffisantes pour d’éventuelles crises futures. Sullivan insiste sur l’importance cruciale de pouvoir augmenter la production pendant un conflit, une leçon tirée directement de l’expérience ukrainienne. Cette adaptabilité industrielle devient un enjeu stratégique majeur pour Washington.

Une réforme budgétaire nécessaire

Pour répondre à ces défis, l’administration Biden propose la création d’un fonds de roulement annuel de 500 millions de dollars dédié aux munitions. Sullivan exhorte le Congrès et la future administration Trump à soutenir cette initiative, destinée à garantir l’approvisionnement du Pentagone même en période de forte demande. Cette réforme budgétaire témoigne d’une prise de conscience des limites actuelles du complexe militaro-industriel américain face aux tensions internationales croissantes.