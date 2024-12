ATACMS : la Russie affirme avoir détruit des lanceurs

Himars (DR) pouvant lancer des missiles ATACMS

L’escalade militaire entre la Russie et l’Ukraine franchit un nouveau palier. Quelques jours après la première utilisation par Moscou de son missile hypersonique Oreshnik sur la ville ukrainienne de Dnipro, le ministère russe de la Défense annonce avoir détruit plusieurs systèmes de lancement ATACMS ukrainiens dans la région de Sumy. Cette déclaration intervient au moment où les forces ukrainiennes commencent à utiliser ces missiles américains longue portée pour frapper des cibles en territoire russe, notamment l’aérodrome militaire de Khalino.

Une riposte foudroyante après les frappes ukrainiennes

Selon l’agence de presse TASS, les forces russes auraient neutralisé cinq lanceurs occidentaux destinés aux missiles ATACMS grâce à leurs missiles balistiques Iskander. Plus précisément, deux lanceurs MLRS et un véhicule de transport-chargement auraient été détruits près de Tokari, tandis que trois lanceurs HIMARS auraient été mis hors service près de Maly Bobrik. Ces destructions présumées surviennent le jour même où l’Ukraine a mené sa première attaque contre l’aérodrome de Khalino, situé à 96 kilomètres de la frontière. Les blogueurs militaires pro-russes ont confirmé cette frappe ukrainienne, tout en précisant que sept des huit missiles lancés auraient été interceptés.

Publicité

Une intensification dramatique des hostilités

La tension monte d’un cran depuis que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont autorisé l’Ukraine à utiliser leurs missiles longue portée contre des cibles en Russie. En réponse à cette nouvelle donne stratégique, Moscou a déployé un arsenal impressionnant : pas moins de 100 missiles et 466 drones Geran-2 ont été lancés ces derniers jours, visant 17 installations militaro-industrielles ukrainiennes stratégiques. Les forces russes ont également déclenché une offensive massive contre les infrastructures énergétiques du pays, plongeant de nombreuses régions dans l’obscurité. L’opérateur ukrainien Ukrenergo a dû mettre en place des coupures de courant pouvant aller jusqu’à 16 heures par jour.

Une guerre technologique qui s’intensifie

Face à cette escalade, les forces ukrainiennes peinent à protéger efficacement leurs installations critiques. L’armée de l’air ukrainienne reconnaît que le nombre d’attaques russes dépasse souvent les capacités de défense antiaérienne disponibles. La situation est d’autant plus complexe que la Russie équipe désormais ses missiles de systèmes de guerre électronique sophistiqués et utilise des leurres thermiques et radar pour tromper les défenses ukrainiennes. Si les systèmes occidentaux s’avèrent plus performants contre ces nouvelles menaces, leur nombre reste insuffisant pour assurer une protection complète du territoire. Le président Zelenskyy a appelé les dirigeants occidentaux à renforcer leur soutien face à cette tentative russe de « rendre la situation plus insupportable et de prolonger la guerre ».