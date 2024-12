Photo Unsplash

Le Bénin consolide sa place parmi les meilleures nations de basketball 3×3, atteignant la 30ᵉ position mondiale sur 181 pays dans le classement FIBA 3×3 du 2 décembre 2024. Sur le continent, le pays domine l’Afrique, surpassant des nations comme l’Algérie et l’Ouganda, grâce aux performances des équipes nationales à l’Africa Cup à Antananarivo et aux Jeux scolaires de Bahreïn. Cette avancée est attribuée à la mobilisation des joueurs et au soutien constant de la Fédération et du Ministère des Sports.

Ce classement stratégique ouvre la voie à des qualifications olympiques. Accueillis en héros à l’aéroport de Cotonou, les joueurs et joueuses ont été célébrés par une foule enthousiaste, accompagnés par des responsables de la Fédération et du Ministère des Sports. Des cérémonies festives ont salué leur engagement et leur impact dans l’essor de ce sport. Le ministre des Sports, via ses représentants, a réitéré son soutien et souligné l’importance des efforts conjoints des clubs, des fédérations et du gouvernement pour hisser le Bénin parmi les meilleures nations. La Fédération béninoise de basketball, sous la direction du Dr Ismahinl Onifadé, a promis de maintenir cet élan en renforçant les infrastructures et les opportunités de compétition.

« Là, on arrive au résultat. Il y a trois ans, nous avions décidé de lancer réellement le Basket-Ball 3×3 de façon officielle avec l’agence française de promotion du 3×3, Dreals Paris. Il y a trois ans, j’avais dit qu’en trois ans, nous allons être sur le toit du Basket-Ball africain au 3×3. Dieu l’a exhaussé en décembre 2024, à la fin des trois ans », a déclaré le patron du basket béninois. Avec des résultats inspirants, notamment lors des Gymnasiades U18 et de la Coupe du Monde en Mongolie, le basketball 3×3 béninois ouvre la voie à une participation prometteuse aux compétitions internationales majeures comme les Jeux Olympiques. Les performances récentes témoignent d’un avenir radieux pour le Bénin sur la scène sportive mondiale.