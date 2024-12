Bénin: entre chiffres prometteurs et réalités quotidiennes contrastées

(Croissance économique et indicateurs positifs peinent à changer le quotidien des béninois.) Depuis plusieurs années, le Bénin affiche des performances économiques encourageantes selon les institutions internationales. Des indicateurs comme la croissance du Pib, les investissements étrangers ou les réformes structurelles témoignent d’un dynamisme certain. Pourtant, ces chiffres, souvent salués par beaucoup, se heurtent à une réalité plus nuancée pour les populations béninoises. Le Bénin affiche de belles performances dans la plupart des classements autant au niveau sous-régional que mondial. Dans quasiment tous les secteurs, le pays et ces cadres sont reconnus meilleurs ou en voie de l’être avec des perspectives prometteuses pour l’avenir.

Des performances économiques saluées sur papier

Le Bénin a enregistré une croissance annuelle moyenne enviable dans la sous-région ouest-africaine ces dernière années. Même les institutions de Breton Wood créditent le pays d’une économie stable de bonnes perspectives. Des programmes ambitieux comme le programme d’actions du gouvernement (Pag) ont visé la modernisation des infrastructures, la transformation économique et agricole, le développement de l’industrie et la promotion du secteur privé. Les travaux d’envergure, notamment l’amélioration des routes, l’extension du port autonome de Cotonou ou encore les projets énergétiques, participent à renforcer la compétitivité économique du pays. Le Bénin est également salué pour ses réformes visant à améliorer le climat des affaires, en témoigne sa montée progressive dans les classements mondiaux de compétitivité. Seulement, toute cette performance semble n’avoir que très peu d’impact sur le quotidien des béninois qui ont parfois l’impression de vivre dans un pays autre que celui dont les chiffres évoquent le nom.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici