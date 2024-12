Bénin: le CNIN alerte contre une nouvelle arnaque exploitant le nom du Président Talon

Les fraudes numériques représentent une menace croissante à l’échelle mondiale, touchant des populations de tous horizons. Les cybercriminels développent constamment de nouvelles stratégies pour manipuler et tromper les internautes, ciblant leur vulnérabilité et leur désir de gains rapides. Au Bénin, une nouvelle tentative d’escroquerie vient d’être mise en lumière par le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN), qui appelle les citoyens à la plus grande vigilance.

Une opération frauduleuse se propage actuellement sur les réseaux sociaux, exploitant l’image du président Patrice Talon pour attirer les victimes potentielles. Les arnaqueurs ont conçu un stratagème sophistiqué promettant une subvention de 85 000 FCFA aux Béninois à l’approche des festivités de Noël, dans le but de collecter des informations personnelles sensibles.

Le CNIN a formellement mis en garde la population contre ce piège numérique. Selon l’institution, des individus malintentionnés diffusent un faux message prétendument émis par le Chef de l’État, invitant les citoyens à cliquer sur des liens suspects. L’objectif principal de ces criminels est de récupérer des données bancaires et personnelles des utilisateurs.

Cette manœuvre s’inscrit dans une série d’escroqueries récurrentes ciblant les populations en ligne. En mars 2024, le CNIN avait déjà dénoncé une plateforme frauduleuse nommée AzureCharge, qui prétendait offrir des opportunités d’investissement en utilisant abusivement la notoriété présidentielle. Ces agissements démontrent la créativité persistante des cybercriminels dans leurs tentatives de manipulation.

Les experts du CNIN rappellent quelques principes essentiels de sécurité numérique : ne jamais cliquer sur des liens non vérifiés, ne pas partager d’informations personnelles sur des plateformes non officielles et rester constamment méfiant face aux offres trop alléchantes. L’institution encourage également les citoyens à signaler tout contenu suspect rencontré sur les réseaux sociaux.

La prolifération de ces arnaques souligne l'importance cruciale de l'éducation numérique et de la sensibilisation continue aux risques cybernétiques. Chaque citoyen devient ainsi un acteur clé dans la lutte contre la cybercriminalité, en développant son esprit critique et sa capacité à identifier les tentatives de fraude.