Bénin : le REJAP à l’école des anciennes gloires de la presse parlementaire

Le directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Mathieu Ahouansou, a ouvert le jeudi 12 décembre 2024 au nom du président de l’institution, Louis Gbéhounou Vlavonou, les travaux de l’atelier de formation des journalistes accrédités au Parlement et ayant pour thème ‘’Le REJAP à l’école des anciennes gloires de la presse parlementaire pour une production de qualité’’.

Une occasion pour lui de remercier les membres du réseau notamment les responsables pour la pertinence du thème et profiter de l’occasion pour transmettre aux participants les bonnes intentions du président Vlavonou pour un Réseau des Journalistes Accrédités au Parlement plus uni et plus fort. Un message plein de sens pour le président du REJAP, Gaspard Max Adjamonssi qui a remercié l’Assemblée nationale pour le soutien aux activités de formation notamment les membres du bureau surtout le premier responsable de l’institution.

C’est ‘’Résidence Céline Hôtel’’ de Kétou dans le département du Plateau qui a servi de cadre à cette rencontre de partage d’expérience entre anciennes gloires de la presse parlementaire et la nouvelle génération de journalistes accrédités au Parlement. Des moments de partage de riches expériences et de témoignages pour une prise de conscience en ce qui concerne la collecte, la confrontation des sources et le traitement de l’information. Une approche originelle à en croire aux propos du directeur de cabinet, Mathieu Ahouansou qui a ouvert les travaux.

De sa position, il a salué les efforts qui se font et invite les professionnels de la presse à plus de vigilance et a fait preuve de manifestation de conscience professionnelle sans pour autant avoir le moindre doute surtout au regard de ce thème innovant, lequel replonge dans le passé pour une efficacité professionnelle. Le message de circonstance du directeur de cabinet n’est pas tombé dans les oreilles de sourd. C’est l’essentiel à retenir de l’intervention du président Max Gaspard Adjamonssi qui n’a de cesse remercier l’Assemblée nationale en particulier le président de l’institution, Louis Gbèhounou Vlavonou qui a assez apporté aux membres du REJAP dans l’amélioration des conditions de travail et du renforcement des capacités.

Six présentations ont meublé les travaux de partage et d’échange à savoir l’exposé des expériences de professionnel des médias en situation, le regard critique de la direction de communication concernant les productions de presse et des notions de rappel des techniques de collecte et de traitement en respect aux normes qui organisent la profession sans oublier la justesse ou non des différentes crises nées des suites des ambitions non coordonnées.

A ces aspects, il faut ajouter les malentendus entre le REJAP et les autorités parlementaires du fait des productions défavorables, des autorités partagées entre le souci de soigner leur image et l'obligation du journaliste d'informer dans l'esprit des textes qui fonde sa profession. L'historique de la vie du REJAP, ses objectifs et défis ont pris aussi une part importante dans cette rencontre d'échange très appréciée par les participants et le partenaire stratégique, l'Assemblée nationale.