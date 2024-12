Bénin : les occupants de sept quartiers sommés de libérer la berge lagunaire

Photo : Présidence du Bénin

Abokicodji, Dédokpo, Kpankpan, Midombo, Adogléta, Hlacomey et Agbato sont les quartiers concernés par l’opération de libération des berges lagunaires à Cotonou. Selon le ministre José Tonato du cadre de vie et des transports, « la berge Est continue de faire l’objet de toutes formes d’occupations illégales, au mépris des textes réglementant l’occupation du domaine public et en dépit de la délimitation matérialisée par les bornes géodésiques du domaine public Lagunaire ».

C’est suite à cet amer constat que l’autorité que les berges des quartiers suscités soient « impérativement libéré de toutes les formes d’occupations au plus tard le 06 janvier 2025 à 00 heure ». C’est à travers un communiqué en date du mardi 24 décembre 2024, que cette opération qui se situe dans le cadre de la réalisation des aménagements urbains et paysagers prévus a été lancée. Le périmètre concerné est limité au nord par la rue 3.210 d’Agbato, au sud par le cimetière de l’ancien pont, à l’est par les bornes géodésiques de délimitation du domaine public lagunaire de l’Institut géographique national et à l’ouest par la lagune.

L’aménagement des berges lagunaires à Cotonou, il faut le rappeler est une question importante pour le développement urbain durable, la gestion des ressources naturelles et la prévention des risques environnementaux. C’est un chantier très important pour le gouvernement de Patrice Talon qui a pour objectif de préserver les écosystèmes, réduire les risques environnementaux, promouvoir le développement économique durable et améliorer le cadre de vie