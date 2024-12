Bénin : L’ex Secrétaire Exécutif de Kpomassè mis aux arrêts

Image pixabay

Révoqué de ses fonctions le 23 octobre 2024, Dieudonné Dowo Aloukoutou n’est désormais plus libre de ses mouvements. Il a été interpellé le jeudi 12 décembre 2024 à Parakou, et fait l’objet d’une enquête judiciaire pour des faits présumés de mauvaise gestion et de malversations financières. Il est aux mains de la brigade économique et financière.

Son arrestation fait suite à son refus de se conformer aux procédures administratives en vigueur, notamment en boycottant à deux reprises les séances de passation de charges prévues à la suite de sa révocation. Depuis lors, l’administration communale de Kpomassè tourne au ralenti.

Publicité

En refusant de passer service pour des raisons non avouées, Dieudonné Dowo Aloukoutou a mis à mal le fonctionnement normal de la commune de Kpomassè avec d’énorme préjudice pour les populations bénéficiaires des service de l’administration communamle

Dieudonné Dowo Aloukoutou est accuse selon l’arrêté n°25/00/C-KP/CAB signé par le maire de Kpomassè, d’une série de fautes graves dont entre autres l’autorisation de paiements pour des travaux non exécutés, occasionnant un préjudice financier de plus de 3,2 millions Fcfa, la falsification de documents administratifs, notamment à travers l’apposition de faux cachets et l’attribution de numéros fictifs et les manquements flagrants aux principes de neutralité et de probité exigés des agents publics. Plusieurs autres cadres de l’administration communale sont convoqués à la Brigade Économique et Financière (BEF) pour la semaine prochaine.