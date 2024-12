Bénin: premier échange entre Talon et ses ministres conseillers

Le mercredi 11 décembre 2024, le Président Patrice Talon a nommé douze ministres conseillers, un événement marquant pour le paysage institutionnel du Bénin. À peine huit jours après leur nomination, ces nouveaux collaborateurs ont été conviés, hier jeudi 19 décembre 2024, à une première séance de travail au Palais de la Marina. Selon un compte rendu de la présidence, cette rencontre avait pour objectif de poser les bases de leur collaboration et de clarifier les attentes présidentielles vis-à-vis de leurs rôles respectifs.

Le Chef de l’État a d’abord tenu une séance restreinte avec les ministres conseillers avant d’élargir la rencontre à l’ensemble du gouvernement précise la même source. Cette prise de contact a été l’occasion pour le Président de revenir sur le rôle stratégique confié à ce Collège, une structure essentielle au fonctionnement et à l’efficacité de l’action gouvernementale. Le décret N° 2024-006, adopté en janvier 2024, précise les attributions de ce Collège des Ministres Conseillers.

Leur mission s’étend de la contribution à la définition des politiques publiques jusqu’au suivi des initiatives phares du gouvernement. Ils participent également à la rédaction des discours politiques et veillent à ce que les décisions de l’exécutif soient comprises par la population. En outre, ils jouent un rôle de premier plan dans le suivi des réformes et des projets prioritaires sur le terrain, en étroite collaboration avec les différentes entités exécutives et les cellules de suivi de la présidence.

Lors de cette rencontre, le Président Patrice Talon a souligné le rôle fondamental assigné aux ministres conseillers pour renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale. Leurs fonctions vont bien au-delà d’un rôle consultatif : ils sont appelés à fournir des solutions pragmatiques et à garantir une exécution rigoureuse des décisions présidentielles.

Si cette rencontre marque un premier jalon dans l'opérationnalisation du Collège des Ministres Conseillers, l'attention se porte désormais sur la désignation imminente du Coordonnateur de cette instance.