Bénin : Rock Nieri, beau-frère de Boko, activement recherché

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) au Bénin a émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de Rock Nieri. Cet homme d’affaires, également beau-frère d’Olivier Boko, est recherché dans le cadre d’une enquête sur une présumée tentative de coup d’État visant le président Patrice Talon. Selon des sources judiciaires citées par le site d’informations Libre Express, le mandat a été lancé le 30 octobre 2024.

L’enquête porte notamment sur les possibles sources de financement de cette tentative de déstabilisation. Rock Nieri aurait fui après l’arrestation de Venance Kokoyè, cadre dans l’une de ses entreprises. Il n’est pas le seul proche d’Olivier Boko à être poursuivi par la justice. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a traité récemment le dossier d’Hosée Houngnibo, acteur politique proche de Boko. Même si pour le moment, la décision finale du juge est attendue le 23 janvier 2025, le jeune risque plusieurs mois de prison.

Olivier Boko, proche collaborateur du chef de l’État, et l’ex-ministre des Sports, Oswald Homéky, sont également impliqués dans cette affaire, poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’État, blanchiment et corruption. L’instruction en cours à la CRIET pourrait bientôt déboucher sur un procès.

Notons que peu avant l’émission de ce mandat d’arrêt international, lors de l’audience du jeudi 28 novembre 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rejeté toutes les demandes en nullité présentées par les avocats de la défense. Les accusés, l’ex-ministre des Sports Oswald Homeky et l’homme d’affaires Olivier Boko, étaient présents, accompagnés de leur conseil juridique. Arrêtés le 24 septembre 2024, les deux hommes font face à de graves accusations, notamment de blanchiment de capitaux, de corruption d’agent public et de complot contre la sûreté de l’État.