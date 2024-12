Défense au Maghreb: la France aux côtés de ce pays

Photo: Marines

La 22ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-française s’est tenue le 2 décembre à Rabat, capitale marocaine. Une rencontre qui a marqué une nouvelle étape très importante au sujet des relations militaires qu’entretiennent la France et le Maroc. Pour l’occasion, deux hautes responsables militaires étaient présents.

En effet, cette rencontre a été présidée par deux des plus hauts responsables militaires, le général Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces Armées Royales du Maroc, et le général Thierry Burkhard, chef d’État-Major des armées françaises. Une réunion au cours de laquelle de nombreuses discussions ont eu lieu, au sujet notamment de l’état actuel de la coopération militaire bilatérale entre le Maroc et la France.

Publicité

France et Maroc actent un rapprochement notable

Les deux délégations ont également procédé à une analyse approfondie de la situation sécuritaire, tant au niveau régional qu’international, soulignant l’importance de leur partenariat dans un contexte géopolitique en constante évolution. Une manière pour les deux pays, dont les relations sont récemment redevenues amicales, de renforcer les liens face aux tensions.

Cette réunion aura aussi permis de faire le bilan des opérations et de la coopération entre les deux nations, sur 2024, tout en anticipant l’année 2025, en planifiant, par exemple, un programme plus concret. Une démarche proactive, témoignant de la volonté commune de renforcer et de pérenniser la collaboration militaire, après un rapprochement politique notable en cette fin d’année 2024.

Des échanges militaires, mais pas que

En parallèle de cette commission, les deux généraux ont été en mesure de s’entretenir, seul à seul. Un échange cordial au cours duquel ils ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution positive des relations bilatérales. Ils ont notamment évoqué les perspectives d’élargissement de leur coopération vers des domaines innovants tels que le spatial, la cybersécurité, l’intelligence artificielle appliquée aux armées et l’industrie de défense.