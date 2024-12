Bénin : Sept terroristes neutralisés en deux opérations

Des soldats béninois pendant l'entraînement (image d'illustration : wikimedia/Domaine public/Jad Sleiman, U.S. Marine Corps)

Le 15 décembre a été une journée de haute tension pour les forces armées béninoises, marquée par deux affrontements significatifs. D’après Fraternité Fm, sept individus suspectés d’être des terroristes ont été éliminés au cours de ces opérations. La première action s’est déroulée vers 8h du matin, dans la région de Yanpogou-Baraka, près du fleuve Mékrou, dans la commune de Banikoara. Les soldats béninois sont entrés en conflit armé avec des éléments non identifiés, menant à la neutralisation de deux d’entre eux.

Quelques heures plus tard, une unité de l’opération MIRADOR a été tendue une embuscade à proximité du fleuve Tandara, dans la localité de Yiguiwirou. Grâce à leur réponse rapide, cinq terroristes présumés ont été mis hors de combat, et l’armée a pu récupérer des armes et des pièces de motos utilisées par ces criminels. Ces succès opérationnels sont une lueur d’espoir pour les forces béninoises, qui ont connu des moments difficiles ces dernières semaines avec des pertes parmi leurs rangs face aux menaces terroristes.

Rappelons que, les attaques dans le nord du pays ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes du groupe Etat islamique (EI) et d’Al-Qaida venus des pays voisins. Selon l’Agence France Presse, Trois militaires béninois ont perdu la vie dans le parc de la Pendjari, situé à la frontière avec le Burkina Faso, mardi 10 décembre dernier.