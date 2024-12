Bénin : un corps ensanglanté découvert dans le mono

Le lundi 09 décembre 2024, dans le département du Mono, un corps sans vie a été découvert à Maïboui dans l’arrondissement de Doutou, commune de Houéyogbé. La découverte macabre a été faite par les élèves du CEG 3 de Doutou dans la matinée de ce lundi 09 novembre.

Le disparu est un homme, qui présente un visage ensanglanté. Les causes et les circonstances de son décès demeurent inconnues. Précédemment, dans la même commune de Houéyogbé, le corps sans vie d’une jeune fille a été repêché d’un puits, mardi 5 novembre 2024. La fille en question, dans les week-ends précédents, aurait, dans la nuit, demandé la permission pour aller uriner. En raison de l’heure tardive, sa mère lui aurait conseillé d’aller sous leur douche pour se mettre à l’aise. Cependant, contrairement au conseil de sa maman, la jeune fille se serait mise dehors. Alors qu’elle ne laissait plus aucun signe, ses parents se sont mis à sa recherche. C’est ainsi que sa dépouille a été retrouvée dans le puits.

Outre ces drames enregistrés ces derniers temps dans le département du Mono, le mardi 3 décembre dernier, une découverte macabre a été faite dans le département du Couffo. Il s’agit d’un jeune homme qui a été retrouvé mort dans un puisard inachevé, sans testicules, langue et une partie de son cou dans le village de Kissawedji, hameau Katonnonhoué, dans la commune de Djakotomey. La victime était portée disparue depuis le 30 novembre dernier. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances et les auteurs de ce drame.