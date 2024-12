Bénin : un nouvel ouvrage fait le lien entre les Evangiles et l’Agronomie

Photo : DR

À Cotonou, l’Institut des sciences biomédicales appliquées (Isba) a été le lieu de lancement, le 14 décembre 2024, d’un livre intitulé « Les enseignements agronomiques de Jésus-Christ : décryptage des paraboles à travers les Évangiles ». Cet ouvrage de 207 pages est coécrit par Alex Zoffoun, chercheur à Cames, et Pascal Hounnou, doctorant en théologie. Le livre a attiré une foule diversifiée, incluant des dignitaires de l’Église protestante méthodiste du Bénin (Epmb), des amis et des proches des auteurs.

Le professeur Jean-Claude Hounmènou, vice-président de l’EPMB, a préfacé ce livre qui se structure en quatre chapitres. Alex Zoffoun explique que l’ouvrage se veut à la fois éducatif, spirituel, satirique, historique, prophétique et agronomique. « Nous voulons offrir un nouvel angle pour appréhender la vie et l’œuvre de Jésus-Christ, rendant son message plus accessible et en même temps, approfondir la réflexion sur l’agriculture et la nature », a-t-il souligné. De son côté, Pascal Hounnou a insisté sur l’importance de combiner science et foi, affirmant : « Ce livre montre que Dieu est un grand agronome. Il explore les ‘génétiques’ de la création et de la vie à travers les paraboles, les rendant pertinentes pour notre monde actuel ».

« Le lecteur aura le loisir et le plaisir de découvrir que Dieu est un agronome de premier plan. Il aura également à découvrir ce que nous avons appelé les génétiques de la création et de la vie, à partir du langage des paraboles pour l’aujourd’hui de notre monde. L’étude sur les paraboles de Jésus, c’est aussi la question de l’identité chrétienne qui cesse d’être une question de théorisation théologique pour être un problème anthropologique, social et missionnaire », a-t-il ajouté.

Un ouvrage qui éclaire la foi et la connaissance

Delphin Koudandé, ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (Maep) et parrain de l’événement, a loué l’initiative, a offert l’éclairage nouveau apporté à la vie et aux enseignements de Jésus-Christ. Le Révérend Professeur Amos Hounsa, président de l’EPMB, a également salué le travail des auteurs, déclaré que le livre est « légendaire et cohérent », permettant une meilleure compréhension des paraboles dans leur contexte historique et spirituel. Selon lui, cet ouvrage enrichira non seulement la foi des lecteurs mais aussi leur connaissance des Évangiles.