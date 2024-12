Bénin: Un pasteur assassiné à Adandjroakodé dans le Couffo

La communauté d’Adandjroakodé, située dans l’arrondissement de Madjrè, commune de Dogbo, a été frappée par un acte de violence inouïe ce lundi. Un pasteur, respecté par tous, a été cruellement assassiné dans son propre foyer, semant la désolation et la peur parmi la population. La tragédie s’est déroulée dans la nuit, alors que le pasteur dormait paisiblement. Des assaillants, identité inconnue, ont forcé l’entrée de sa maison.

En présence de sa famille terrifiée, ils l’ont traîné hors de sa chambre. Derrière la maison, l’homme de foi a été abattu froidement. Les criminels ont également pris la fuite avec la moto de leur victime. La police, alertée par les cris et le chaos, est rapidement intervenue pour sécuriser la scène et débuter des investigations. Les autorités locales ont promis une traque sans relâche des coupables, soulignant l’importance de rétablir la paix et la sécurité dans la région.

L’impact de cet assassinat sur Adandjroakodé est immense. Le pasteur n’était pas seulement un guide spirituel mais aussi un pilier social. Sa mort brutale laisse un vide immense et pose des questions sur les raisons d’une telle violence. La communauté, sous le choc, réclame justice pour retrouver un semblant de sérénité.