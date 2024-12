Burkina : un nouveau visage pour le gouvernement

Ibrahim Traore (DR)

Le gouvernement burkinabè a connu un remaniement important, avec l’entrée en fonction le samedi 7 décembre 2024 d’un nouveau Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Ce dernier, au lendemain de sa nomination, a dévoilé son gouvernement composé de 24 membres avec des changements au niveau de plusieurs ministères clés. Le ministre d’État à la Fonction publique, Bassolma Bazié, a ainsi cédé sa place à Mathias Traoré, alors secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, tandis que le général Célestin Simporé, ex chef d’état-major général des armées, a pris la tête du ministère de la Défense, succédant au général Kassoum Coulibaly. D’autres changements ont également concerné les ministères de l’Action humanitaire, de la Communication et de l’Agriculture.

Ce remaniement intervient dans un contexte marqué par une instabilité politique récurrente au Burkina Faso. Depuis 2022, le pays a connu deux coups d’État successifs en moins de trois ans. Le premier, en janvier 2022, a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré et porté au pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a été à son tour destitué en septembre 2022, permettant à Ibrahim Traoré de prendre les rênes du pays. Ce dernier a justifié ces changements gouvernementaux par la nécessité d’accélérer la mise en œuvre de la transition et de faire face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.

Les observateurs s’interrogent sur les raisons de ces changements fréquents au sommet de l’État et sur leur impact sur la stabilité politique du Burkina Faso. Les défis sécuritaires, économiques et sociaux restent nombreux, et la population attend des résultats concrets de la part des nouvelles autorités. Le samedi 7 décembre 2024, le capitaine Ibrahim Traoré a nommé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo au poste de Premier ministre, après avoir révoqué son prédécesseur, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, en place depuis octobre 2022.