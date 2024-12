Chine – USA: vers un affrontement économique plus violent

Photo Lintao Zhang/Getty Images

La fracture technologique entre la Chine et les États-Unis atteint un nouveau palier. Les restrictions commerciales imposées sous la présidence Trump, marquées notamment par l’interdiction de Huawei et les sanctions contre ZTE, semblent aujourd’hui presque modérées face à l’intensification actuelle des hostilités économiques. Cette escalade ravive les tensions historiques entre les deux puissances, dans un contexte où la maîtrise des technologies de pointe devient un enjeu vital de souveraineté nationale.

Une bataille des semi-conducteurs aux répercussions mondiales

La dernière offensive américaine cible directement le cœur de l’industrie technologique chinoise. Washington a étendu ses restrictions sur l’exportation d’équipements informatiques spécialisés, touchant des dizaines d’entreprises chinoises. La riposte de Pékin ne s’est pas fait attendre : le gouvernement chinois annonce bloquer l’exportation de matériaux stratégiques essentiels à la fabrication de smartphones et de véhicules électriques. Cette décision menace d’entraîner une hausse significative des prix pour les consommateurs et de perturber durablement les chaînes de production mondiales.

L’intelligence artificielle au cœur des tensions

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, justifie ces mesures par des impératifs de sécurité nationale. Derrière cette rhétorique se cache un enjeu crucial : la course à la suprématie dans le domaine de l’intelligence artificielle. La Chine, consciente de son retard technologique dans ce secteur stratégique, multiplie les efforts pour combler l’écart. La situation de TSMC, premier fabricant mondial de semi-conducteurs pour l’IA basé à Taiwan, cristallise particulièrement les tensions sino-américaines. Cette entreprise représente un atout majeur que Pékin convoite, alors même que les États-Unis renforcent leurs liens avec l’île.

Des conséquences économiques majeures à l’horizon

Les experts du Center for Strategic International Studies soulignent l’importance cruciale des minéraux rares dans cette guerre commerciale technologique. La Chine, qui contrôle une part significative de ces ressources essentielles, utilise cet avantage comme levier de négociation. Cette stratégie pourrait avoir des répercussions profondes sur l’industrie technologique mondiale, affectant la production d’appareils électroniques et ralentissant l’innovation. La perspective d’un retour de l’administration Trump, connue pour sa ligne dure envers Pékin, laisse présager une intensification des tensions plutôt qu’un apaisement. Cette confrontation économique entre les deux géants mondiaux risque ainsi de redessiner durablement le paysage technologique international, imposant de nouvelles contraintes aux entreprises et aux consommateurs du monde entier.