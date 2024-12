Cigarette électronique : pourquoi ne faut-il pas l’utiliser si l’on ne fume pas ?

Photo Unsplash

La cigarette électronique suscite des polémiques, mais aide tout de même des fumeurs et fumeuses à mettre fin à leur tabagisme. Selon Franceinfo qui relaye les chiffres de Santé publique France, 700 000 personnes aurait arrêté la cigarette grâce au vapotage. Toutefois, les spécialistes de la santé rappellent qu’il ne faut pas vapoter si l’on ne fume pas.

Le vapotage, une pratique qui n’est pas sans risque

Les cigarettes électroniques ont initialement été développées comme une aide au sevrage tabagique, afin d’aider celles et ceux qui n’arrivent pas à arrêter de fumer avec les moyens traditionnels de le faire avec un objet qui reproduit les sensations obtenues en fumant du tabac. C’est le cas d’une box-mod cigarette électronique, accompagnée d’un clearomiseur ou d’un pod, dans lequel l’e-liquide est vaporisé pour être inhalé.

Publicité

Cet e-liquide, justement, il faut en parler. Car bien que celui-ci peut être acheté sans nicotine et qu’il ne contient pas de monoxyde de carbone ni même de goudrons, contrairement au tabac fumé, il n’est pas non plus exempt de substances potentiellement toxiques. Une personne qui ne fume pas va ainsi s’exposer à des risques éventuels pour sa santé, alors qu’elle ne souffre d’aucune dépendance au tabac.

Si une personne peut très bien vapoter sans qu’aucun effet à court terme ne soit remarqué, il ne faut pas perdre de vue que les cigarettes électroniques sont encore relativement récentes. Cela signifie que les effets à long terme de leur utilisation ne sont pas encore bien compris. Pour éviter tout risque, il est préférable de ne pas se mettre à vapoter !

Quand vapoter peut conduire à fumer

Avec l’essor des puffs, de nombreux adolescents se sont tournés vers ce type de cigarette électronique jetable, contenant souvent de la nicotine à forte dose. La nicotine, même si elle n’est pas responsable des cancers, reste une substance hautement addictive. Vapoter sans fumer peut ainsi conduire à développer une forte addiction à la nicotine dont il est difficile de se débarrasser. Bien que l’effet passerelle de la vape vers le tabac soit discuté, une addiction à la nicotine peut inciter des personnes qui ne fument pas à fumer pour obtenir la dose de nicotine dont elles ont besoin.

Pour les non fumeurs qui vapotent des cigarettes électroniques qui ne contiennent pas de nicotine, le risque est de croire que cela n’est pas addictif. En effet, une addiction psychologique est susceptible de se mettre en place. Là encore, il existe un risque de se mettre à fumer à un moment donné, ce qui est l’inverse de l’objectif initial de l’utilisation d’une cigarette électronique.

Publicité

Les autorités de santé publique ont émis des recommandations claires : les cigarettes électroniques ne doivent pas être utilisées par les non-fumeurs, en particulier les jeunes. L’OMS ainsi que le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités insistent sur le fait que le vapotage est destiné aux fumeurs adultes qui cherchent à réduire ou arrêter leur consommation de tabac, et qu’il ne devrait pas être perçu comme un produit de consommation pour le grand public.