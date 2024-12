Coalition des partis de la majorité présidentielle au Bénin : les partis de Talon à l’école de l’opposition ?

Après le cadre de concertation de l’opposition mis en place il y a quelques jours, les partis politiques qui constituent la majorité présidentielle s’apprêtent à mettre sur pied une coalition. Cette démarche qui sonne comme une réponse à l’écho donnée par l’opposition, suscite moult interrogations au sein de l’opinion. Certains analystes se demandent si les partisans de Talon sont dans un mimétisme au regard de l’acte posé par l’opposition. Il y a quelques jours, l’opposition au régime de Talon a créé un cadre de concertation. Et déjà, la réponse de la majorité présidentielle à ce regroupement politique s’annonce. En effet, L’opposition béninoise, longtemps fragilisée par les réformes électorales et une compétition qualifiée de « déséquilibrée », a su se maintenir grâce à une capacité d’écoute des frustrations populaires et une critique vigoureuse de la gouvernance actuelle. Cette résistance en rang dispersée a fini par converger vers un même point, les poussant à créer le cadre de concertation des partis d’opposition.

Un peu comme en réponse à cette action, la majorité de Patrice Talon veut aussi se réunir en coalition. En effet, depuis l’avènement du régime Talon en 2016, deux grands blocs politiques se sont affirmés comme piliers de la majorité présidentielle : l’Union Progressiste le renouveau et le Bloc Républicain. Ces partis, souvent décrits comme les bras politiques du chef de l’État, et représentés à l’assemblée nationale, sont entourés d’autres partis moins grands et moins influents sur l’échiquier politique. Dans ce contexte, et vu les nouvelles exigences de la loi électorale votée par les représentants de cette majorité à l’assemblée nationale, ces différentes formations politiques, sous le leadership du parti Moele Bénin s’apprêtent à fédérer leurs énergies.

