Consommation au Bénin : les prix augmentent légèrement en novembre 2024

Le Bénin a enregistré une hausse de 0,3 % de l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) en novembre 2024, atteignant 111,0 contre 110,6 en octobre. Cette augmentation, bien que modeste, reflète une évolution des prix dans plusieurs secteurs clés. C’est du moins ce qu’il convient de retenir du rapport publié le 7 décembre 2024 par l’Institut national de la statistique et de la démographie (Instad). Les « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont vu leurs prix croître de 0,9 %, notamment en raison de l’augmentation des prix du poisson (+7,4 %), affectée par une offre réduite. Les huiles (huile de palme et de coton) ont également enregistré une hausse notable de 5,2 %.

Par ailleurs, les combustibles solides comme le bois de chauffage ont augmenté de 1,7 %, conséquence d’une baisse de leur disponibilité. Le secteur « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » a également connu une progression de 0,6 %. Cette tendance haussière a toutefois été modérée par une diminution des prix de certains légumes frais tels que l’aubergine, le gombo, le concombre et le poivron frais, qui ont chuté de 3,6 %, grâce à une offre saisonnière abondante. Par rapport à mai 2024, les prix ont baissé de 2,0 %, principalement en raison de la diminution des coûts des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (-5,1 %). En glissement annuel, l’inflation a été modérée, avec une augmentation de 0,6 % en novembre, contre 2,1 % un an auparavant.

Les produits locaux ont enregistré une hausse mensuelle de 0,5 %, tandis que les produits frais et énergétiques ont progressé respectivement de 1,0 % et 0,2 %. Les produits importés ont connu une légère hausse de 0,1 %. Cependant, en glissement annuel, les prix des produits frais et énergétiques ont diminué respectivement de 2,3 % et 3,7 %. Le taux d’inflation national est resté stable à 1,2 % en novembre 2024, identique au mois précédent. Cette stabilité reflète une certaine modération des variations de prix, offrant un répit relatif aux consommateurs face aux pressions inflationnistes.