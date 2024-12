Coopération bénino-allemande: de belles perspectives pour les prochaines années

Photo : DR

En marge des consultations préalables aux négociations intergouvernementales bénino-allemandes tenues au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Coopération du Bénin à Cotonou, le 26 novembre 2024, la directrice de la division Afrique de l’ouest au ministère fédéral allemand de la coopération et du développement, Silvia Morgenroth, cheffe de la délégation allemande, a tenu une rencontre avec les professionnels des médias du Bénin.

Au terme des consultations conduites côté Bénin par Hermann Orou Takou, directeur de cabinet du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, les deux parties ont salué l’excellente qualité des relations d’amitié et de coopération entre le Bénin et l’Allemagne. Elles se sont réjouies de la situation socio-politique favorable du Bénin et ont échangé sur les priorités de leur partenariat. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à consolider la démocratie, l’Etat de droit et à promouvoir la coopération internationale dans un cadre multilatérale fondé sur le respect du droit international et des valeurs partagées.

Publicité

A l’occasion de la causerie organisée avec les journalistes, Silvia Morgenroth et l’Ambassadeur d’Allemagne au Bénin. Stefan Buchwald, ainsi que leurs collaborateurs ont levé un coin de voile sur les actions en cours et les perspectives de la coopération entre le Bénin et l’Allemagne. Dans ce cadre, il est à retenir que la république fédérale d’Allemagne a mis à la disposition du Bénin pour les deux dernières années, un portefeuille actif de plus de 430 millions d’euro, pour soutenir plusieurs secteurs d’activité tels que la formation professionnelle, la décentralisation, l’accès à l’eau, la bonne gouvernance, l’assainissement, le développement durable et la biodiversité. Des organisations de la société civile ont également reçu des appuis de plusieurs structures allemandes implantées au Bénin pour la mise en œuvre de micro-projets.

Pour la période 2025-2026, l’Allemagne et le Bénin ont défini plusieurs axes prioritaires de coopération que sont le développement local, le soutien au Fonds d’appui au développement des communes (Fadec), la lutte contre l’extrémisme violent à travers un soutien spécifique aux communautés du nord du Bénin, la formation professionnelle, la promotion de l’investissement à travers la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz), le développement des énergies renouvelables à travers l’extension de la centrale hydro-électrique de Nagbéto, dont la construction il y a 30 ans avait été financé par la république d’Allemagne, vers une centrale hydro-solaire pour augmenter sa capacité au bénéfice des populations.

Profitant de ces consultations, la délégation allemande a salué les efforts du gouvernement béninois dans la stabilisation du cadre macroéconomique, notamment par la maîtrise de l’inflation et l’amélioration de la soutenabilité de la dette, dans un contexte économique mondial marqué par des crises multiformes. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)