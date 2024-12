Cuisine au Maghreb: ce pays premier en Afrique et dans le monde arabe

Une femme africaine à la cuisine. Photo d'illustration: Iwaria

L’Algérie brille sur la scène culinaire internationale grâce à une reconnaissance majeure de TasteAtlas, qui classe sa cuisine au premier rang dans le monde arabe et en Afrique, et à la 21e place mondiale pour 2024-2025. Une vraie reconnaissance du patrimoine culinaire local, qui ne manquera pas de faire plaisir aux principaux concernés.

Cette distinction prestigieuse repose sur une évaluation rigoureuse combinant les avis des utilisateurs de TasteAtlas, l’expertise de professionnels culinaires et les critiques gastronomiques du monde entier. Un classement sérieux donc, qui permet à l’Algérie de se distinguer sur le plan culinaire, au niveau mondial, en se positionnant comme le premier pays africain.

Publicité

Un patrimoine culinaire riche et varié

La gastronomie algérienne se distingue par une variété impressionnante de plats traditionnels, dont voici quelques exemples emblématiques :

La Rechta : des pâtes traditionnelles servies avec une sauce blanche

: des pâtes traditionnelles servies avec une sauce blanche Le Couscous algérien : plat national à base de semoule de blé

: plat national à base de semoule de blé La Chorba frik : soupe traditionnelle aux légumes et viande

: soupe traditionnelle aux légumes et viande Le Lham hlou : viande sucrée aux fruits secs

: viande sucrée aux fruits secs Le Baghrir : crêpes aux mille trous

: crêpes aux mille trous La Chakhchoukha : plat à base de pain émietté et de sauce

TasteAtlas, véritable atlas mondial des traditions culinaires, recense plus de 10.000 plats, boissons et ingrédients dans sa base de données, œuvrant à leur préservation et leur promotion internationale. Un véritable recueil, qui suscite l’envie d’en découvrir davantage !

L’héritage culinaire africain, salué dans ce classement

Cette reconnaissance de la cuisine algérienne s’inscrit dans le riche panorama culinaire africain, qui compte d’autres traditions remarquables, comme le riz Jollof ouest-africain, le Doro wat éthiopien, ou encore le Mshikaki tanzanien. Des plats divers et variés, qui sont la preuve de la diversité et de la richesse gastronomique du continent.

Malgré tout, la cuisine africaine reste encore loin des standards communément mis en avant. En termes de cuisine, le TasteAtlas célèbre souvent la cuisine méditerranéenne (italienne, grecque) ou asiatique (japonaise et chinoise)… De quoi susciter de vifs débats sr les réseaux sociaux, d’ailleurs.