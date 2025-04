GNL au Maghreb: une décision européenne qui va changer la donne

Gaz naturel liquéfié (Photo DR)

Avant le conflit ukrainien, l’Europe entretenait une relation de dépendance majeure avec la Russie dans le domaine énergétique. Moscou fournissait près de 40% du gaz naturel consommé par le continent, devenant ainsi un partenaire incontournable pour de nombreux pays européens. Cette dépendance s’était construite progressivement depuis les années 1970, tissant un réseau d’infrastructures transfrontalières complexe, comprenant notamment les gazoducs Nord Stream reliant directement la Russie à l’Allemagne. Cette relation commerciale avait créé une interdépendance économique forte, mais également une vulnérabilité stratégique que les tensions géopolitiques ont fini par mettre en lumière. Plusieurs États membres avaient d’ailleurs régulièrement exprimé leurs inquiétudes quant à l’utilisation potentielle de ces ressources comme levier d’influence politique par le Kremlin, sans toutefois parvenir à modifier significativement la politique énergétique commune.

Les chiffres récents témoignent d’une situation en pleine mutation. Selon Bloomberg, l’Europe a importé 20 milliards de mètres cubes de GNL russe en 2024, contre 18 milliards l’année précédente. Malgré cette légère hausse, l’Union européenne prévoit de lancer dès mai 2025 un programme de réduction progressive des achats de gaz naturel liquéfié russe. Cette décision marque un tournant radical dans la stratégie énergétique européenne, motivée par le double objectif de diminuer l’influence de Moscou et de stabiliser les coûts pour les industries du continent. Au-delà d’un simple changement de fournisseur, c’est une refonte complète de la chaîne d’approvisionnement qui se dessine, privilégiant désormais proximité géographique et fiabilité des partenaires.

L’Algérie au cœur de la nouvelle stratégie gazière européenne

Dans cette reconfiguration, l’Algérie émerge comme le candidat idéal pour combler le déficit créé par la diminution des importations russes. Le pays maghrébin dispose d’atouts considérables: des installations de liquéfaction modernes à Skikda et Arzew, des connexions directes via les gazoducs Medgaz et TransMed, et surtout une proximité géographique qui lui confère un avantage économique déterminant face à des concurrents comme le Qatar, les États-Unis ou l’Australie. Cette situation privilégiée permet non seulement de réduire significativement les coûts de transport, élément crucial dans la formation du prix final, mais également d’offrir une flexibilité accrue face aux variations de la demande européenne.

Les capacités d’exportation algériennes sont substantielles et pourraient connaître une expansion rapide en réponse à cette opportunité historique. Le pays possède des réserves importantes encore inexploitées et intensifie actuellement ses efforts d’exploration, notamment dans les bassins prometteurs de Hassi Messaoud et d’Illizi. Cette dynamique de développement garantit à l’Algérie la capacité de répondre durablement à une demande européenne accrue, consolidant ainsi son statut de partenaire stratégique sur le long terme. Les infrastructures existantes fonctionnent déjà bien en-deçà de leur capacité maximale, offrant une marge de manœuvre immédiate pour augmenter les volumes exportés sans investissements majeurs.

Une transformation profonde des relations euro-méditerranéennes

Pour l’Algérie, cette évolution représente bien plus qu’un simple gain commercial immédiat. Elle ouvre la voie à un partenariat renforcé avec l’Union européenne, potentiellement étendu à d’autres secteurs comme les énergies renouvelables, la technologie ou l’agriculture. Les revenus supplémentaires générés par cette augmentation des exportations gazières pourraient financer la diversification économique tant recherchée par Alger, contribuant à moderniser l’ensemble de l’appareil productif national. Sur le plan géopolitique, cette position de fournisseur majeur renforce considérablement l’influence régionale du pays dans un contexte méditerranéen en pleine recomposition.

Du côté européen, cette transition permettra de réduire considérablement l’exposition aux pressions politiques liées à une dépendance excessive envers un fournisseur unique. La diversification des sources d’approvisionnement redessine la carte des influences et des alliances régionales, avec le Maghreb comme pivot stratégique d’un nouvel équilibre méditerranéen. Les négociations actuellement menées entre responsables européens et algériens visent à établir un cadre stable et mutuellement bénéfique pour cette coopération énergétique renouvelée. Au-delà des aspects purement énergétiques, cette évolution pourrait catalyser un rapprochement plus global entre les deux rives de la Méditerranée, créant un espace économique intégré où la complémentarité remplace progressivement la simple relation client-fournisseur.