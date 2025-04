Gaz au Maghreb: ce pays parmi les plus grands consommateurs dans le monde

Photo de Mike Benna sur Unsplash

Le gaz naturel constitue aujourd’hui une ressource énergétique fondamentale dans l’économie mondiale. Pilier de la transition énergétique pour de nombreux pays cherchant à réduire leur dépendance aux combustibles plus polluants comme le charbon, cette énergie fossile offre un compromis entre impact environnemental réduit et rendement énergétique élevé. Son utilisation s’étend de la production d’électricité au chauffage domestique, en passant par les processus industriels complexes. Les réserves mondiales, bien que finies, demeurent considérables, ce qui explique pourquoi de nombreuses nations ont placé le gaz naturel au cœur de leur stratégie énergétique à moyen terme, créant ainsi un marché global dynamique où producteurs et consommateurs s’engagent dans des relations commerciales complexes et géopolitiquement significatives.

L’Algérie, géant gazier africain derrière l’Égypte

L’Algérie se distingue comme un acteur majeur dans le paysage gazier mondial, occupant le 18ème rang des plus grands consommateurs de cette ressource à l’échelle internationale. Avec une consommation prévue de 47,96 milliards de mètres cubes pour 2025 selon les dernières projections, le pays confirme sa position dominante en Afrique, se classant deuxième derrière l’Égypte qui devrait atteindre 60,09 milliards de mètres cubes la même année. Cette situation place l’Algérie dans une position particulière : celle d’un pays qui, tout en étant producteur historique de gaz naturel, figure également parmi les grands consommateurs de cette ressource.

Cette double identité de producteur-consommateur témoigne de la transformation progressive de l’économie algérienne. Tel un jardinier qui cultive pour nourrir sa propre famille avant de vendre son surplus, l’Algérie utilise une part croissante de ses ressources gazières pour alimenter son développement interne. Les données publiées par Global Firepower confirment cette tendance, soulignant que la consommation énergétique du pays croît de manière constante, tirée par plusieurs secteurs stratégiques de l’économie nationale.

Un moteur essentiel du développement économique national

Le gaz naturel représente la colonne vertébrale du système énergétique algérien. Comparable à un système sanguin qui irrigue tous les organes vitaux, cette ressource alimente pratiquement tous les secteurs clés de l’économie du pays. La production d’électricité, qui repose presque entièrement sur les centrales à gaz, constitue le premier poste de consommation. Viennent ensuite le chauffage domestique et commercial, particulièrement important dans les régions montagneuses et les hauts plateaux où les hivers peuvent être rigoureux.

L’industrie pétrochimique algérienne, véritable fleuron du secteur manufacturier national, absorbe également des volumes considérables de gaz naturel utilisé comme matière première dans la fabrication de nombreux produits dérivés. Les transports commencent aussi à contribuer à cette demande croissante avec le développement progressif de flottes de véhicules fonctionnant au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). Cette diversification des usages explique pourquoi la consommation nationale continue d’augmenter malgré les efforts d’efficacité énergétique entrepris ces dernières années.

La richesse en ressources gazières de l’Algérie lui permet cet usage intensif. Telle une nation assise sur un trésor souterrain, le pays exploite ses gisements pour satisfaire simultanément sa demande intérieure et honorer ses engagements d’exportation. Cette abondance relative a jusqu’à présent évité au pays les difficultés d’approvisionnement que connaissent certaines économies dépourvues de ressources naturelles.

Défis et perspectives pour l’avenir gazier algérien

Malgré ses atouts considérables, l’Algérie fait face à plusieurs défis dans la gestion de sa consommation gazière. L’infrastructure de distribution et de production, bien que substantielle, nécessite une modernisation constante pour maintenir son efficacité. Comme un réseau routier qui se dégrade sans entretien régulier, les installations gazières algériennes requièrent des investissements continus pour prévenir les pertes et maximiser le rendement des ressources extraites.

La croissance démographique et l’expansion industrielle exercent une pression grandissante sur les réserves disponibles. Si les projections actuelles se confirment, l’Algérie devra réaliser un équilibre délicat entre satisfaction de la demande intérieure et maintien de ses capacités d’exportation, source majeure de devises étrangères pour l’économie nationale. Cette équation économique complexe pousse les autorités à explorer des solutions complémentaires.

La diversification des sources d’énergie apparaît comme une nécessité stratégique à moyen terme. L’Algérie dispose d’un potentiel considérable en énergies renouvelables, particulièrement solaire, encore largement inexploité. L’intégration progressive de ces alternatives dans le mix énergétique national permettrait d’alléger la pression sur les ressources gazières et d’assurer la durabilité du modèle énergétique algérien.

L’avenir gazier de l’Algérie dépendra donc de sa capacité à optimiser l’utilisation de cette ressource précieuse tout en développant des alternatives viables. Le positionnement du pays parmi les grands consommateurs mondiaux témoigne d’une économie en transformation, qui doit désormais relever le défi de la transition énergétique sans compromettre son développement économique et social.