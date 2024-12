Décès de l’artiste béninois Praouda : Le rappeur Blaaz donne un conseil

Blaaz (Photo Facebook)

Depuis la nouvelle du décès de l’artiste béninois Éric Romain Hindedji, connu sous le nom de scène Praouda, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Dans les rangs des artistes, certains ont profité pour appeler à un suivi plus rigoureux de leur état de santé. Sur Facebook, le rappeur Blaaz a tenu à faire remarquer que l’Avc ne débarque pas du jour au lendemain. Pour lui, il y a toujours des signes avant que le mal n’apparaisse.

« Avant de faire un Arrêt Cardio Vasculaire (AVC) le corps vous enverra toujours des signes. J’exhorte plutôt à faire un bilan de santé au moins une fois par an. J’ose croire que vous vous connaissez assez. Si vous ressentez des choses pas normales, je vous conseille de vous rendre à l’hôpital as well », conseille-t-il dans un premier temps. Il note par la suite qu’en diagnostiquant tôt un mal, la prise en charge peut éviter la fatalité.

« En Afrique on aime tout associer à quelque chose ou quelqu’un. Certains n’ont pas une hygiène de vie saine non plus », a-t-il ajouté par la suite. Rappelons qu’il y a quelques années, l’état de santé de Nabil Lawal Franck Assani alias « Blaaz » s’était aussi sévèrement aggravée. Il s’en est sorti après une longue période de convalescence.