Déficit budgétaire : la Côte d’Ivoire progresse vers la stabilité

Les efforts de la Côte d’Ivoire pour assainir ses finances publiques portent leurs fruits. Le Fonds monétaire international (FMI) a salué les récentes avancées du pays, notamment la réduction significative du déficit budgétaire. En effet, ce dernier est passé de 6,8% du produit intérieur brut (PIB) en 2022 à 5,2% en 2023, un résultat encourageant qui place le pays sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 3% fixé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ces résultats sont le fruit d’une politique budgétaire rigoureuse et de réformes structurelles mises en œuvre par le gouvernement ivoirien. En renforçant la mobilisation des recettes fiscales et en optimisant la gestion des dépenses publiques, les autorités ont réussi à améliorer considérablement la santé financière du pays. Cette dynamique positive a été saluée par le FMI lors de la réunion de son Conseil d’administration le 11 décembre 2024.

Au-delà de ces résultats à court terme, ces avancées s’inscrivent dans une perspective plus large visant à transformer l’économie ivoirienne et à en faire un pays à revenu intermédiaire supérieur. Cette ambition repose sur la poursuite des réformes structurelles, l’amélioration du climat des affaires et le développement de secteurs porteurs. En consolidant sa stabilité économique, la Côte d’Ivoire renforce également sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux et améliore sa capacité à faire face aux chocs extérieurs. La Côte d’Ivoire a besoin de réduire son déficit budgétaire pour assurer la durabilité de la croissance économique. En libérant des marges de manœuvre budgétaires, le gouvernement pourra investir davantage dans des secteurs clés tels que l’éducation, la santé et les infrastructures afin d’améliorer le niveau de vie de la population et de renforcer le capital humain du pays.

Par ailleurs, une gestion saine des finances publiques est un gage de confiance pour les investisseurs. En réduisant le risque d’instabilité économique, la Côte d’Ivoire attire plus de capitaux étrangers, ce qui contribue à stimuler la croissance et à créer de l’emploi. Mais il convient de noter que les défis économiques ne sont pas entièrement levés. La Côte d’Ivoire doit continuer à diversifier son économie, à réduire sa dépendance aux matières premières et à renforcer la résilience de son secteur financier.