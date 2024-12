Dette française : le pays dépassé par la Grèce et l’Espagne, alerte la Banque de France

François Villeroy (CFR)

Depuis la pandémie de Covid-19 les économies des pays développés ont profondément été bouleversées, provoquant une augmentation massive des dépenses publiques pour soutenir les entreprises et les ménages. Cette période exceptionnelle a contraint les États à emprunter massivement, gonflant leurs dettes publiques à des niveaux historiques. Les politiques monétaires accommodantes des banques centrales, associées à des taux d’intérêt bas, ont initialement permis de gérer cette situation. Toutefois, le retour de l’inflation a changé la donne, obligeant les institutions monétaires à relever leurs taux directeurs et augmentant mécaniquement le coût du service de la dette pour les États.

Une dégradation inquiétante de la position française

La situation financière de la France suscite désormais de vives inquiétudes. Sur la chaîne BFM Business, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, tire la sonnette d’alarme face à la détérioration de la position française sur les marchés financiers. Les écarts de taux d’emprunt entre la France et ses partenaires européens se sont significativement creusés. Alors qu’en juin, la France se positionnait avantageusement avec un écart de moins de 0,5% par rapport à l’Allemagne, cet écart s’est considérablement accru. Plus préoccupant encore, le pays a été dépassé par le Portugal, l’Espagne et même la Grèce, marquant un recul notable de sa crédibilité financière.

Les conséquences concrètes du poids de la dette

Les répercussions de cette situation deviennent tangibles pour les finances publiques françaises. Un changement historique illustre la gravité de la situation : en 2025, pour la première fois, le coût des intérêts de la dette dépassera le budget de l’Éducation nationale. Cette comparaison révèle un basculement préoccupant où les dépenses liées au passé priment sur les investissements d’avenir. La France occupe une position singulière au sein de la zone euro, étant le seul pays où le ratio dette/PIB poursuit sa progression, témoignant d’une divergence croissante avec ses partenaires européens.

Un besoin urgent de redressement

La récente censure du budget et la chute du gouvernement Barnier ont aggravé la perception des marchés financiers sur la stabilité française. François Villeroy de Galhau souligne l’importance cruciale de maintenir l’objectif de réduction du déficit à 3% d’ici 2029, seuil nécessaire pour stabiliser l’évolution de la dette par rapport au PIB. Cette cible apparaît d’autant plus essentielle que l’absence actuelle de gouvernement et l’incertitude entourant le budget 2025 fragilisent la position française. Le gouverneur appelle à des mesures concrètes et immédiates pour le redressement des comptes publics, estimant que tout retard accentuerait la vulnérabilité du pays face aux marchés financiers.