Digitalisation des opérations foncières : les responsables des affaires domaniales et environnementales formés

Victorien Kougblénou. PHoto: Présidence du Bénin

L’Agence nationale du domaine et du foncier (Andf), sous la houlette de son directeur général, Victorien Kougblénou, a organisé à Cotonou une session de formation qui s’est déroulée les 12 et 13 décembre 2024, sur l’utilisation de la plateforme e-Foncier Bénin. Cette formation a rassemblé les responsables et directeurs des affaires domaniales et environnementales des douze communes pionnières.

Elle a permis aux participants de se familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme, d’améliorer leur efficacité et de mieux comprendre cette réforme. L’outil numérique qui a pour objectif de moderniser la gestion foncière, de sécuriser les données et de réduire les litiges liés au foncier, sera officiellement lancé le 1ᵉʳ janvier 2025. Les principales villes du Bénin que sont Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey- Calavi, Sèmè-Podji, Djougou, Pobè, Aplahoué, Bohicon, Sakété, N’dali et Grand- Popo vont basculer vers un système de gestion foncière entièrement numérique, d’après un communiqué publié le lundi 2 décembre 2024 par le directeur général de l’Andf.

Cette initiative de l'Andf s'inscrit dans la vision du gouvernement béninois de promouvoir une gouvernance foncière exemplaire grâce à des outils numériques modernes, moteurs du développement économique et social du pays. La digitalisation des services fonciers au Bénin offre plusieurs avantages aux citoyens, dont une procédure simplifiée et accélérée avec un gain de temps, la réduction des risques de fraude et de perte de documents.