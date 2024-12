Elon Musk réel président? Trump répond sans ambages

© JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

Le président élu Donald Trump a tenu à clarifier la situation concernant son ami Elon Musk lors d’un meeting à Phoenix en Arizona. Face aux rumeurs grandissantes sur l’influence du milliardaire sur sa future présidence, Trump a catégoriquement exclu la possibilité que Musk devienne président, rappelant qu’il n’est pas né aux États-Unis, une condition constitutionnelle pour accéder à la présidence.

Bien que né en Afrique du Sud et naturalisé américain, Elon Musk reste un allié précieux pour Trump, qui n’a pas manqué de louer son intelligence. « J’aime être accompagné de gens intelligents« , a déclaré le président élu, rejetant les accusations selon lesquelles le patron de SpaceX serait en train de « récupérer la présidence« . Une musique qu’on retrouve notamment chez les élus démocrates et qui semble gagner du terrain chez certains représentants républicains.

Une alliance politique qui inquiète

Les critiques, particulièrement du côté démocrate, se sont intensifiées ces derniers jours, qualifiant Musk de « président Musk » en raison de son influence croissante sur la scène politique. Cette influence s’est notamment manifestée lors des récentes négociations budgétaires, où Musk s’est fermement opposé au projet négocié entre républicains et démocrates, une position rapidement soutenue par Trump.

L’entente entre les deux hommes s’est encore manifestée sur X (ex-Twitter), propriété de Musk, où ce dernier a répondu avec enthousiasme aux propos de Trump tenus en Arizona : « Donald Trump est génial ! ». Leur alignement idéologique s’est également révélé sur des questions sociétales, notamment concernant les droits des personnes transgenres.

Une vision conservatrice partagée

Cette alliance entre Trump et Musk semble se renforcer autour d’une vision conservatrice commune de la société américaine, comme l’illustre la promesse de Trump d’établir une politique officielle reconnaissant uniquement deux genres à partir du 20 janvier, date du début de son mandat. D’ailleurs, Musk est de plus en plus critiqué à l’international, notamment parce qu’il souhaiterait financer certains partis d’extrême droite, comme en Grande-Bretagne.