Armement : comment la Chine a mis KO ce fleuron français

Chasseur chinois

L’affrontement du 7 mai entre l’Inde et le Pakistan marque un tournant historique dans les opérations aériennes modernes. Cet engagement, considéré comme le plus vaste combat aérien à très longue portée (BVR – Beyond Visual Range) jamais enregistré, aurait impliqué plus de 130 chasseurs, selon diverses sources. L’espace aérien contesté est devenu le théâtre d’une guerre électronique intense, saturé de signaux radar, d’interférences électroniques et de missiles invisibles, illustrant ainsi l’évolution radicale des engagements aériens contemporains.

Au cœur de cet incident, un Rafale indien aurait été abattu par un missile PL-15 tiré depuis un chasseur J-10CE de conception chinoise. Ce missile, normalement limité dans sa version d’exportation à une portée de 140 kilomètres, aurait pu être, selon plusieurs analystes occidentaux, une version non destinée à l’exportation dont la portée réelle atteindrait 300 kilomètres. Cette différence considérable aurait permis de frapper l’appareil indien qui se croyait hors de portée, révélant ainsi une asymétrie technologique inattendue dans le conflit indo-pakistanais.

La supériorité des systèmes de détection avancés

Le succès pakistanais reposerait également sur l’utilisation stratégique d’un Saab 2000 Erieye, un avion de surveillance et de détection aéroportée. Équipé d’un radar à balayage électronique considérablement plus puissant que celui des chasseurs conventionnels, cet appareil aurait pu détecter les Rafale indiens bien avant qu’ils ne puissent eux-mêmes identifier la menace. La capacité de transmission en temps réel des coordonnées précises aux chasseurs J-10 aurait été déterminante dans l’issue de l’engagement.

Des capacités exceptionnelles pour les avions chinois

La vitesse des missiles modernes constitue un facteur décisif dans ces affrontements de nouvelle génération. À Mach 4, un missile air-air parcourt près de 50 kilomètres en moins de 10 secondes. Ce délai extrêmement court ne laisse pratiquement aucune marge de manœuvre au pilote ciblé si son système d’alerte n’est pas suffisamment réactif. Même un appareil aussi sophistiqué que le Rafale, reconnu pour ses capacités défensives, se trouve vulnérable face à l’effet de surprise dans ces conditions d’engagement ultrarapides.