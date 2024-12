Elon Musk: une « intelligence supérieure » mais dangereuse

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Lors de son passage sur LCI (chaîne de télévision française) ce dimanche 29 décembre, Ségolène Royal a partagé son point de vue sur Elon Musk, récemment nommé ministre de « l’efficacité gouvernementale » (D.O.G.E – Department of Government Efficiency) dans la nouvelle administration Trump. L’influence du milliardaire, déjà considérable en tant que patron de X et de Tesla, s’étend désormais à la sphère politique américaine.

L’ancienne candidate à la présidentielle française, qui a eu l’occasion de rencontrer Musk, l’a décrit comme « une intelligence supérieure dans beaucoup de domaines ». Cependant, cette reconnaissance de ses capacités n’a pas empêché Royal d’exprimer des réserves quant à son rôle politique.

Elon Musk, un génie controversé

Selon Royal, la transition des génies de la technologie vers la politique s’avère souvent désastreuse. Elle considère Musk comme le « symbole de la dérive de l’argent », suggérant que sa fortune colossale pourrait avoir un effet déstabilisateur sur son jugement. Pour rappel, celui-ci est récemment devenu l’homme le plus riche de l’histoire, avec plus de 400 milliards de dollars d’actifs.

L’ancienne ministre socialiste et candidate à la présidentielle face à Nicolas Sarkozy s’inquiète particulièrement de l’attraction exercée par Musk sur les chercheurs français. Face aux salaires trois à quatre fois plus élevés proposés aux États-Unis, elle plaide pour une meilleure rémunération des chercheurs en France et une stratégie européenne plus claire en matière d’investissement dans la recherche.

L’Europe, mise au défi

Pour contrer cette fuite des cerveaux, Ségolène Royal préconise une approche proactive, appelant d’ailleurs l’Union européenne à enfin définir et à faire la promotion des secteurs prioritaires en matière de recherche et de développement auprès de la jeune génération. Cette stratégie permettrait, selon elle, de maintenir la compétitivité européenne face à l’attractivité américaine. Mais l’UE dispose-t-elle vraiment des ressources nécessaires pour aller en ce sens ?