Maghreb: un groupe émirati va bientôt lancer ses activités dans cette ville

Le paysage commercial de la capitale administrative du Royaume s’enrichit avec l’arrivée prochaine d’un acteur majeur des Émirats Arabes Unis. Le groupe Bin Ham, conglomérat émirati aux multiples facettes, marque son entrée sur le marché marocain avec un projet d’envergure : le Capital Mall. Cette initiative témoigne de l’attractivité croissante du marché marocain pour les investisseurs du Golfe, promettant de redessiner l’horizon commercial de Rabat.

Le projet, qui prend forme dans le prestigieux quartier du Souissi, affiche déjà une progression remarquable avec 80% des travaux réalisés. Cette infrastructure commerciale, dont l’ouverture est programmée pour le second semestre 2025, s’étendra sur une superficie bâtie de 22 000 mètres carrés, se positionnant ainsi comme le deuxième plus important centre commercial de la ville, après Arribat Center.

L’ambition du Capital Mall dépasse le simple cadre commercial pour embrasser une vision plus large du divertissement et de l’hospitalité. Le complexe intégrera un établissement hôtelier haut de gamme sous l’enseigne Hilton Luxury Brand, enrichissant l’offre touristique de la capitale. Cet hôtel cinq étoiles, dont l’inauguration est prévue pour 2026, proposera un ensemble de prestations luxueuses : 168 chambres et suites, des espaces de restauration internationale avec cinq restaurants, des installations de bien-être, ainsi qu’un jardin intérieur agrémenté d’une piscine. Une salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 500 convives complète ces équipements premium.

Pour faciliter l’accès à ce nouveau pôle d’attraction, un parking d’une capacité de mille places a été prévu, répondant aux standards internationaux d’accessibilité. Cette réalisation représente la première incursion du groupe Bin Ham au Maroc, un conglomérat créé en 1990 par Sheikh Musallum Salem Bin Ham, dont l’expertise s’étend à travers différents secteurs stratégiques tels que l’immobilier, le tourisme, l’éducation, l’agriculture, la construction et l’électromécanique.