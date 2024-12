Énergie en Afrique du nord: une mega-centrale solaire inaugurée

Photo de Biel Morro sur Unsplash

L’Afrique, continent baigné de soleil, possède un potentiel solaire exceptionnel encore largement inexploité. Cette ressource naturelle abondante représente une solution prometteuse face aux défis énergétiques persistants du continent. Les infrastructures électriques traditionnelles, souvent vieillissantes et insuffisantes, peinent à répondre à la demande croissante d’une population en pleine expansion. Les centrales thermiques, tributaires des importations de combustibles fossiles, ne permettent plus d’assurer une alimentation stable et continue, provoquant des coupures récurrentes qui affectent tant les particuliers que l’activité économique.

Un projet pharaonique pour une énergie durable

L’Égypte vient de franchir une étape majeure dans sa transition énergétique avec l’inauguration d’une centrale solaire photovoltaïque monumentale à Assouan. Ce projet d’envergure, développé par la société AMEA Power de Dubaï, représente un investissement de 500 millions de dollars. La centrale d’Abydos, dont la construction a été menée tambour battant en 18 mois seulement, affiche une capacité impressionnante de 500 mégawatts. Cette installation produit annuellement 1.500 gigawattheures d’énergie verte, permettant d’alimenter 300.000 foyers égyptiens tout en évitant le rejet de 782.300 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Le choix d’Assouan comme site d’implantation n’est pas le fruit du hasard : la région bénéficie d’un ensoleillement optimal tout au long de l’année, offrant des conditions idéales pour la production d’énergie solaire.

Publicité

Une révolution énergétique en marche

Cette nouvelle centrale renforce considérablement l’arsenal solaire égyptien, qui compte déjà le parc de Benban, une installation majeure de 1.650 mégawatts mise en service en 2019. Le gouvernement égyptien ne compte pas s’arrêter là : un accord vient d’être signé avec AMEA Power pour la construction d’un parc éolien de 500 mégawatts à Ras Shukeir, sur les rives de la mer Rouge, représentant un investissement de 600 millions de dollars. Ces initiatives ambitieuses traduisent la détermination du pays à moderniser son mix énergétique, avec l’objectif de porter la part des énergies renouvelables à 42% d’ici 2030, contre 11,5% actuellement. Cette transformation radicale du paysage énergétique égyptien apporte une réponse concrète aux pénuries d’électricité qui ont particulièrement affecté le pays lors des périodes de canicule, obligeant la population à supporter jusqu’à trois heures de coupures quotidiennes durant l’été dernier. Le projet bénéficie du soutien financier d’institutions internationales majeures, notamment la Société financière internationale, la Banque néerlandaise FMO et l‘Agence japonaise de coopération internationale, démontrant l’attrait croissant des investisseurs pour les énergies renouvelables en Afrique.