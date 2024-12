Europe: Elon Musk s’en prend à un responsable français

Photo Vox

La bataille technologique entre l’Europe et X prend une nouvelle dimension. Le réseau social d’Elon Musk fait l’objet d’investigations approfondies de la Commission européenne, notamment sur la transparence de son algorithme. Des soupçons de manipulation pour amplifier artificiellement la visibilité des messages de son propriétaire soulèvent des questions de conformité avec le Digital Services Act (DSA). Trois infractions présumées ont déjà été identifiées, portant sur la certification des sources d’information, la transparence publicitaire et l’accès aux données pour les chercheurs.

Une relation tendue avec les régulateurs

Les confrontations d’Elon Musk avec les autorités ne datent pas d’hier. Le milliardaire a multiplié les passes d’armes avec Emmanuel Macron sur la modération des contenus, Elizabeth Warren sur la régulation financière et Justin Trudeau concernant les manifestations des camionneurs. Ses échanges particulièrement houleux avec Thierry Breton, ardent défenseur du DSA, illustrent la résistance du réseau social face aux exigences européennes de contrôle et de transparence.

L’ombre d’une ingérence électorale

L’escalade des tensions atteint son paroxysme avec l’intervention d’Elon Musk dans la politique allemande. Réagissant à une vidéo de Naomi Seibt, une youtubeuse de 19 ans, le propriétaire de X affirme que « Seule l’AfD peut sauver l’Allemagne ». Cette déclaration, visionnée 50 millions de fois à quelques semaines des élections fédérales de février 2025, soulève des inquiétudes quant à une possible ingérence électorale. La situation devient d’autant plus sensible qu’elle coïncide avec un attentat au marché de Noël de Magdebourg.

Des répercussions géopolitiques croissantes

Face aux critiques de Thierry Breton sur cette intervention dans le processus démocratique allemand, Elon Musk répond avec une déclaration provocatrice : « Mec, l’ingérence américaine est la seule raison pour laquelle vous ne parlez pas allemand ou russe aujourd’hui ». Cette référence au rôle des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale ravive les tensions diplomatiques. La situation s’inscrit dans un contexte déjà complexe, marqué par la proximité entre le milliardaire et Donald Trump, futur occupant de la Maison-Blanche. Les enjeux dépassent désormais le cadre réglementaire pour toucher aux relations transatlantiques, alors que la Commission européenne hésite encore à lancer une investigation formelle sur l’algorithme de X, malgré les précédents comme l’enquête sur TikTok suite à l’annulation d’une élection présidentielle en Roumanie.