Europe: une messagerie de criminels démantelée par les autorités

© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Les autorités européennes ont annoncé avoir réalisé une percée significative en matière de lutte contre le crime organisé, en annonçant le démantèlement de “Matrix”. Il s’agit d’une messagerie chiffrée un peu particulière, qui était dans le viseur des forces de police françaises et néerlandaises.

En effet, sur cette application était surtout utilisée pour mener à bien des activités criminelles sur la scène internationale, comme le trafic de stupéfiants et d’armes. L’opération policière, déployée simultanément dans quatre pays européens, a conduit à l’arrestation de trois individus originaires d’Europe de l’Est.

Publicité

Cette enquête aura notamment permis de réaliser des saisies tout bonnement impressionnantes. Les forces de l’ordre ont effectivement récupéré de nombreux véhicules de luxe, plus de 600.000 euros (en espèce et en cryptomonnaies), quasiment un millier de téléphones et enfin, une ville en Espagne, d’une valeur de 15 millions d’euros environ, résultat du blanchiment d’argent.

Une enquête minutieuse aux résultats probants

La découverte initiale de Matrix sur le téléphone d’un meurtrier aux Pays-Bas a déclenché une enquête approfondie, impliquant notamment la Junalco en France. L’enquête a permis de démontrer que l’accès à Matrix était strictement contrôlé par un système d’invitation, reflétant la confiance excessive de ses créateurs dans la sécurité de leur système. In fine, les enquêteurs sont parvenus à intercepter plus de 2,3 millions de messages en 33 langues différentes, permettant l’identification de 8000 utilisateurs, dont certains sont soupçonnés de baigner dans des fraudes et autres crimes.

La lutte continue contre les messageries cryptées

Le succès de cette opération s’inscrit dans une série de victoires contre les messageries criminelles chiffrées, après les démantèlements d’EncroChat, Sky ECC, Ghost et Exclu. Cependant, comme le soulignent les autorités, de nouvelles plateformes émergent constamment pour remplacer celles qui sont démantelées, impliquant ainsi de rester sur le qui-vive pour ne pas être dépassé.