Examen au parlement de la loi de Finance 2025 : la caution  de l’opposition recherchée malgré l’assurance d’une adoption

Les députés se retrouvent demain jeudi dans le cadre d’une séance plénière. A l’ordre du jour, l’examen du projet de loi de finance, gestion 2025 suite au feuilleton du passage des ministres et présidents d’institution de la République ou des structures ayant l’autonomie de gestion financière et administrative. Au menu des manœuvres, les tractations pour un consensus en ce qui concerne l’adoption de ce budget dans un contexte où l’opposition navigue entre désolation et satisfaction et ayant l’obligation de s’armer en arguments pour affronter les enjeux électoraux de 2026.

a plénière de ce jour, intervient après la rencontre des élus de la nation de la commission budgétaire en date du lundi 2 décembre 2024 dans le but de valider les rapports spéciaux découlant de l’examen des budgets sectoriels des ministères et institutions constitutionnelles. Une occasion mise à contribution par les députés pour des observations, amendements et recommandations pour une meilleure gouvernance des crédits mises à disposition sans perdre de vue les projets.

Cette plénière ne fait l’objet d’aucun doute en ce qui concerne le vote de la loi de finance, gestion 2025. Ceci du fait de la majorité mécanique des députés qui soutiennent le système politique dont Patrice Talon, président de la République en exercice, est le leader. Malgré cette assurance, la plénière du jeudi fait l’objet d’une équation à double inconnue et dont la résolution constituerait une grande satisfaction pour le pouvoir en place. Elle porte sur la caution des députés ‘’Les Démocrates’’. Reste à savoir si les députés de l’opposition tirés à gauche et à droite au regard des enjeux électoraux de 2026, trouveront les mots justes pour justifier leurs avis favorables ou non.

Rappelons que l’année dernière, 27 députés du parti Les démocrates avaient rejetés le budget de l’État exercice 2024. Seul le 28eme de ce parti d’opposition Basile Ahossi qui dirigeait la séance plénière en tant que deuxième vice-président de l’Assemblée nationale avait voté pour. Il avait expliqué son vote lors de l’émission « Débat de la semaine » de Radio Lokossa, qu’il n’a pas trahi les siens et qu’ils étaient tous au courant de sa décision.