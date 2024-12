Fabrication de liqueurs frelatées au Bénin : un réseau démantelé

Photo Présidence du Bénin

Le 10 décembre 2024, une intervention menée par le commissaire territorialement compétent et son personnel a permis de démanteler un réseau clandestin de fabrication de liqueurs frelatées dans la commune de Lokossa au quartier Agnivèdji. L’opération a été déclenchée sur la base de renseignements précis.

Aux alentours de 7 heures 30, une équipe de police a investi une cour commune à Agnivèdji. Le tenancier, un homme dans la trentaine et revendeur local, a été surpris en pleine activité de fabrication. La perquisition de son appartement a révélé des éléments compromettants, dont des bouteilles de Pastis et de Dry Gin frelatés, des bouteilles vides, ainsi que des équipements tels que du formol, des arômes et des étiquettes de différentes marques de liqueurs. Sans oublier une quantité importante d’éthanol qui a été saisie. L’individu en question a été placé en garde à vue pour permettre aux enquêteurs d’explorer les ramifications de ce réseau.

La fabrication et la commercialisation de boissons frelatées est un phénomène récurrent au Bénin, surtout en période des festivités de fin d’année. Les boissons frelatées, souvent produites dans des conditions sanitaires déplorables, représentent un danger significatif pour la santé des consommateurs. L’absence de régulation et de contrôle sur ces produits expose la population à des risques d’intoxication sévère. Ce qui justifie cette intervention des forces de l’ordre.