Fiche de convoyage de Soja au Bénin : Richard Boni Ouorou critique

Le gouvernement béninois a récemment instauré une nouvelle mesure obligeant les producteurs agricoles à remplir une fiche de convoyage pour chaque mouvement de leurs produits. Cette initiative suscite de vives réactions au sein de l’opinion publique, qui dénonce les difficultés et les contraintes engendrées par cette réglementation. Parmi les voix critiques, celle du politologue Richard Boni Ouorou se distingue. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il exprime son inquiétude face à l’application de cette mesure et questionne la pertinence de certaines décisions prises par les membres de l’équipe gouvernementale.

Selon Richard Boni Ouorou, la réglementation reflète une mauvaise appréciation des réalités vécues par les agriculteurs, en particulier ceux qui résident dans les zones rurales éloignées des centres administratifs. Il juge inacceptable que des producteurs, déjà confrontés à de multiples défis, soient contraints de se déplacer pour obtenir des documents administratifs indispensables au transport de leurs récoltes. « Un État ne doit pas être paresseux », déclare-t-il, en appelant à une meilleure anticipation et à une gestion proactive. Il propose que les autorités identifient en amont les producteurs agricoles et leur remettent directement les documents nécessaires, afin d’éviter des déplacements inutiles et chronophages.

Boni Ouorou va plus loin en émettant des doutes sur les motivations de certains membres du gouvernement, qu’il accuse d’adopter des mesures inappropriées, susceptibles d’éroder la confiance des citoyens envers le chef de l’État, Patrice Talon. Selon lui, cette série de décisions mal conçues pourrait semer la confusion et mener à une crise de gouvernance, ce qu’il estime impératif d’éviter. Le politologue reconnaît que l’objectif de cette mesure pourrait être louable, notamment dans le cadre d’un meilleur contrôle des flux agricoles. Toutefois, il insiste sur le fait que sa mise en œuvre actuelle est défaillante et risque de créer davantage de chaos que de solutions.