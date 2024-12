Football: l’Arabie Saoudite cible ces superstars d’Europe

Photo Unsplash

Depuis les arrivées remarquées de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, l’Arabie Saoudite transforme radicalement l’échiquier du football mondial. Grâce à des ressources financières considérables, la Saudi Pro League multiplie les offres astronomiques pour débaucher les plus grands noms du football européen, proposant des salaires annuels atteignant la centaine de millions d’euros. Cette stratégie offensive continue de secouer les plus grands clubs du continent.

Marquinhos dans la tourmente saoudienne

Les recruteurs saoudiens ont jeté leur dévolu sur le pilier de la défense parisienne. Le capitaine du PSG éveille la convoitise des clubs du Golfe, qui activent leurs réseaux pour le convaincre. Son frère, qui gère ses intérêts, entretient des contacts réguliers avec les émissaires saoudiens. La récente prolongation du Brésilien avec le club de la capitale jusqu’en 2028 ne décourage pas les prétendants. À 30 ans, le défenseur central pourrait succomber aux sirènes d’un dernier contrat exceptionnel, laissant le PSG orphelin de son leader charismatique.

La stratégie du carnet de chèques

Les faibles taux d’audience du championnat saoudien en Occident n’altèrent en rien la détermination des dirigeants. La Saudi Pro League déploie des moyens financiers colossaux pour attirer les vedettes européennes, dépassant largement les capacités des clubs traditionnels. Cette politique d’investissement massive contraint l’Europe du football à repenser ses modèles économiques face à cette nouvelle concurrence. Les transferts spectaculaires se succèdent, modifiant profondément la hiérarchie établie du football international.

Le Real Madrid assiégé

La Maison Blanche subit l’assaut des pétrodollars saoudiens. Les recruteurs du Golfe rêvent d’arracher Vinicius Jr pour en faire leur étendard médiatique. Le prodige brésilien n’est pas la seule cible madrilène : Antonio Rüdiger et Thibaut Courtois figurent aussi sur les tablettes saoudiennes. Si ces deux derniers manifestent leur attachement au maillot merengue, l’histoire récente montre qu’aucun club n’est à l’abri d’un départ surprise face aux montants pharaoniques proposés par les clubs saoudiens. L’été prochain s’annonce brûlant pour les dirigeants madrilènes.